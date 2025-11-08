Por primera vez, los jóvenes lectores tendrán su propio encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Estos sábado 8 y domingo 9 de noviembre llega LITERAL, el Festival Internacional de Literatura Juvenil que convoca a importantes referentes del género en un evento único que se realizará en la Biblioteca Parque de la Estación (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326), con entrada libre y gratuita. Charlas, entrevistas, feria de objetos literarios (desde carteras hasta remeras inspiradas en libros), kermeses de publicaciones, consultorios para quienes quieren empezar a publicar o ser bookfluencers, e instalaciones participativas serán parte de la cita.

Organizada por el Ministerio de Cultura porteño en alianza con la Cátedra Vargas Llosa, la actividad se extenderá el sábado de 15 a 20 y el domingo de 14.30 a 20, con una variada programación cultural que reunirá a figuras internacionales y escritores locales. Entre las visitas destacadas, sobresale la de las españolas Iria Parente y Selene Pascual, dos de las voces más fuertes de la literatura fantástica; Cherry Chic, una de las referentes de la literatura romántica en España; y las escritoras mexicanas Raiza Revelles y Claudia Ramírez, creadoras de contenido que reúnen a más de trescientos mil seguidores en Instagram. Además, el festival contará con recomendaciones de libros a partir de canciones de Taylor Swift, el diálogo con la novelista Mar Petryk acerca de sus procesos creativos, una charla sobre fanfics de Harry Potter y lectura de poesía juvenil de la mano de cuatro exponentes argentinos, entre otros.

“LITERAL es una apuesta nueva para celebrar el vínculo entre los jóvenes y la lectura, un fenómeno que une a miles de chicos y chicas que leen, escriben y crean comunidad a través de los libros”, señala Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura. Escritores cuyas historias se hacen virales, creadores de contenido que hacen de la lectura una experiencia compartida con millones de seguidores y autores que pasan de la autopublicación a las grandes editoriales, con libros que luego se convierten en series y películas, dan cuenta de un universo que crece año a año.

Frente a ese contexto, las expectativas son altas. “Esperamos una gran convocatoria”, menciona al respecto Martínez. “LITERAL llega para ocupar un espacio que los propios jóvenes lectores vienen construyendo hace tiempo: el de una comunidad apasionada por los libros, la escritura y el intercambio. Y desde la Ciudad buscamos acompañarlos y ofrecerles un punto de encuentro gratuito, abierto y diverso. Las experiencias previas con actividades de este tipo demostraron que el público juvenil responde con enorme entusiasmo, y esta primera edición del festival está pensada para reunir a miles de jóvenes durante todo el fin de semana”.

En tiempos de hiperconectividad y sobreexposición a las pantallas, y a contramano de los prejuicios, los jóvenes siguen apostando al libro. Y en este marco, según revela Martínez, la relación entre el mundo digital y la lectura no es de rivalidad sino de complementariedad. “El vínculo entre los libros y el público juvenil es más fuerte de lo que muchos suponen, porque las redes no compiten con los libros sino que los amplifican. Hoy la lectura se vive como una práctica social, y las comunidades literarias que nacieron en TikTok, Instagram o YouTube son espacios donde los jóvenes no sólo descubren autores sino donde también producen contenido, debaten y generan tendencias editoriales. Al contrario de lo que muchos pueden intuir, las pantallas funcionan como puente hacia los libros, no como obstáculo. Por eso, nosotros entendemos que el diálogo entre libros, redes y comunidad es una de las transformaciones culturales más interesantes de los últimos años. Y LITERAL nace justamente para celebrar eso: que una generación hiperconectada haya encontrado en la literatura un lugar de expresión y pertenencia”.

La programación completa de LITERAL puede consultarse en https://buenosaires.gob.ar/noticias/llega-literal-el-festival-internacional-de-literatura-juvenil-2025-que-trae-la-ciudad">https://buenosaires.gob.ar/noticias/llega-literal-el-festival-internacional-de-literatura-juvenil-2025-que-trae-la-ciudad