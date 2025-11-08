Tras más de dos décadas de cierre, el emblemático Cine Teatro Roma de Alberti reabre sus puertas luego de más de dos décadas cerrado. El regreso a la actividad no solo pone fin a una larga espera, sino que renueva la promesa de un centro cultural de referencia.

La reinauguración es impulsada por el Municipio de la localidad, luego de que la obra de remodelación fuera suspendida por el gobierno nacional. Esta decisión política permitió que el histórico edificio de 1913 no solo fuese restaurado a su aspecto original, sino también equipado con la última tecnología para proyecciones y espectáculos. La gestión local ha definido el espacio como un "refugio" frente al actual desfinanciamiento de la cultura a nivel país.

Para celebrar este logro, la apertura oficial contará con una programación de alto nivel que incluye dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Provincia de Buenos Aires el sábado. El domingo, el enfoque será popular y gratuito, con visitas guiadas para conocer la historia del teatro, talleres de ritmos y la esperada actuación del Ensamble Bonaerense, garantizando un fin de semana completo de fiesta para toda la comunidad y la región.

Además, la sala ya está registrada en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales como sala de exhibición comercial, por lo cual la cartelera cinematográfica comenzará el jueves 13 de noviembre. El cine operará jueves, viernes, sábados y domingos, sumándose a la red de salas que exhiben estrenos nacionales. Se desarrollarán ciclos de cine nacional clásico ("Camila", "Esperando la Carroza") y un ciclo de artistas albertinos.



Sobre la obra, el municipio detalló que se buscó recuperar los aspectos originales del edificio inaugurado en 1913. La sala cuenta con butacas recuperadas y restauradas, combinadas con última tecnología en pantalla y proyector.



La decisión de priorizar la recuperación de este patrimonio arquitectónico y cultural es vista por la gestión municipal como una manera de garantizar que las generaciones presentes y futurastengan acceso a la cultura en "las mismas condiciones que lo tienen otras grandes ciudades". "Estamos abriendo las puertas para ser un refugio para aquellos que no la están pasando tan bien en otros lugares, en un momento donde la cultura atraviesa un momento difícil con un ataque constante del gobierno nacional y el desfinanciamiento de los institutos de teatro y cine", afirmó el secretario de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio, Hernán Cristóbal. La programación de actividades completa puede consultarse en las redes sociales del teatro.