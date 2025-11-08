Este jueves el creador de Amazon, el empresario estadounidense Jeff Bezos, confirmó que planifica construir centros de datos en el espacio exterior. Además expresó su deseo de trasladar industrias contaminantes fuera de la Tierra con Blue Origin, su empresa aeroespacial. El America Business Forum (ABF) realizado esta semana en Miami fue clausurado con la participación de Bezos, quien declaró que "ya pusimos un montón de comunicaciones en el espacio. Podemos empezar a construir fábricas en el espacio, podemos comenzar a construir centros de datos en el espacio". Y explicó que en el espacio se obtiene ocho veces más energía solar que en nuestro planeta, por lo que "los centros de datos en el espacio que serían muy eficientes".
