El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió la renuncia a todos sus ministros y titulares de empresas estatales para poder reorganizar el Poder Ejecutivo y relanzar su gestión luego de que su partido se impuso en las elecciones legislativas del 27 de octubre por apenas 782 votosl.

El encargado de comunicar la decisión fue el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna Corzo, a través de su cuenta de X: “Se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva, así como también de los responsables de organismos descentralizados y de los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas donde el Estado provincial tiene participación” anunció el funcionario.

La reestructuración del gabinete de Quintela se produce tras una ajustada y reñida victoria electoral frente a La Libertad Avanza, que le permitió al peronismo provincial conservar únicamente uno de las dos lugares en juego en la Cámara de Diputados. A pesar de la estrecha diferencia, Gabriela Pedrali logró el escaño correspondiente al oficialismo provincial con el 43,57 por ciento de los votos, asegurando la representación en la cámara baja. Sin embargo, la fuerza libertaria liderada por Gino Visconti consiguió un 43, 27 por ciento, que le otorgó la segunda banca.

Según Luna Corzo, se trata de “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial de cara a la próxima etapa de su gestión”, luego del cuestionamiento hacia la gestión que reflejan los resultados de los comicios, en una provincia que históricamente fue un bastión del peronismo nacional que, desde el triunfo de Carlos Menem en 1983, resultó triunfante en todas las elecciones ejecutivas provinciales.

El gobernador Quintela también enfrenta una relación tensa con el Gobierno nacional, caracterizada por los recortes en los fondos, la falta de transferencias y los enfrentamientos políticos con Javier Milei. Incluso, el mandatario provincial promovió una solicitud de juicio político contra el Presidente por el escándalo Libra, asegurando que “el Gobierno está acabado”. Hace una semana, cuando Milei se reunió con los gobernadores luego de las elecciones en busca de “consenso y apertura del diálogo”, el riojano fue uno de los cuatro gobernadores que no recibieron la invitación, junto al bonaerense Axel Kicillof, el formoseño Gildo Insfrán y el fueguino Gustavo Melella.

Pensando en 2027, con la imposibilidad de Quintela de renovar su cargo debido a que está cumpliendo su segundo mandato, la vicegobernadora Teresita Madera anunció que su deseo es continuar con el legado del gobernador: “Mi aspiración es ser gobernadora. Siento que me he preparado para ello desde lo técnico y territorial”.