El rey emérito Juan Carlos I publicó sus memorias, tituladas "Reconciliación". El libro de quien gobernara España entre 1975 y 2014 apareció primero en Francia y llegará a España el 3 de diciembre. El libro fue escrito con la ayuda de Laurence Debray, la hija de Regis Debray, el filósofo que estuvo preso en Bolivia entre 1957 y 1970 por su rol en el grupo de Ernesto Che Guevara.

En el libro, alude a la muerte de su hermano menor, Alfonso de Borbón, de 14 años, el 29 de marzo de 1956 en Estoril, Portugal. Ambos