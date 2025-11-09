En la pequeña islita de arena cerca del puerto de palos estoy con una amiga tomando el sol de primavera. Cerca, el ronroneo de un motor que se cierra y se apronta a encallar suavemente. Salta con una elegancia antigua el Sr. Malandro.

-¡Siempre supe que Las Indias estaban pobladas de bellas mujeres! -grita y le da un besito en la mano a mi compañera.

-Hola querido amigo, desembarco para hacerles compañía en estas sinuosas aguas del río marrón.

Extrae de una congeladora una botella de champagne que destapa sonoramente y aparecen tres copas que ofrece para cada uno.

-Brindemos, brindemos, mis amigos, que la vida es buena.

Ni lo saludo. Dejo la copa en tierra.

-¿Qué carajos le sucede? Se aparece sin pedir permiso como si nada

-Ja, pequeño idiota: acaba de invadir mi propiedad. Esta islita acaba de ser adquirida por quien le habla. O sea, usted es un impostor en tierra ajena, salvo su dama que bien haría en quedarse conmigo, mientras usted se debería alejar porque le impongo eso, ya que soy el nuevo dueño.

Me abalanzo y suavemente me empuja y caigo despatarrado, sin violencia. Mi amiga se ríe.

-Vea cómo la dama festeja su gracia, compañero. Venga, no se ofusque que traigo novedades. Venga siéntese… -y no sé de dónde extrae tres sillitas plegables y una sombrilla.

Se pone entonces a filosofar.

- Cada dos mil años, el inconsciente colectivo produce cambios importantes. Cristo y esto de ahora: el fin del amor al prójimo, la solidaridad y la justicia social. Fin de las iglesias y las democracias. Ustedes, los peronistas contemporáneos y los progresistas, no entendieron nada: el pueblo, la gente cree que merece castigos y ustedes, también, en distinta medida. Moraleja: estaban peleando con el sable equivocado. Ustedes con el de la comprensión; ellos con el de la sangre y a degüello.

Mi amiga lo contempla embelesada.

-Yo hago meditación, yoga y pido por la paz mundial.

El Sr. Malandro la señala con el dedo.

-Claro y además tiene usted buenos frontales. Ja, no se encrespe, es un chiste machista. Así no es la cosa. Usted piensa que ayuda y se salva. Pero la única verdad es mirar este día, este sol, tomar alcohol que no maree y hacer mucho el amor. Solo así se puede abrir la glándula pineal y solo así se llegará a la comprensión del mundo y su caos.

-¿Y la lucha? -le grito yo, interrumpiéndolo.

-La lucha es de igual a igual contra uno mismo, ¿no preciosa? -le alarga él mientras le sirve otra copa desbordada de champagne.

-Mientras llegan los marines por este canal, a ustedes los conforman con recitales donde se cantan consignas anti imperialistas, los sacan a pasear todos los domingos por sendas peatonales, les recomiendan libros de autoayuda, remedios ancestrales para las curas más antiguas, posteriormente los llenan de medicinas, propagandas para expandirse como emprendedores, cómo alargar sus penes y tener orgasmos imaginarios, les ofrecen conspiraciones para que se queden tranquilitos, les dan glifosatos en las verduras, cloro en el agua y drogas para expandir sus mentes en reclusiones al aire libre. Después se comen a sus niños y los filman como entretenimiento.

Mi amiga se lleva la mano a la cintura. Se le acerca por detrás, destapa un pote de protector solar.

-Y además les permiten votar -culmina el Sr. Malandro.

No digo nada. Sorbo de mi bombilla y escupo a sus pies la primera bocanada de agua con yerba.

-En mi mundo gauchesco eso es pelea, amigo. Así que párese y afronte la lid, pero antes díganme si vale la pena. Y de ser así, ¿por qué causa lo haría, pequeño camarón de mi isla?

-Por la puta que te parió -le contesto. Una toma invisible me derrumba de nuevo.

Mi amiga ríe embelesada con la espalda peluda del Sr Malandro.

-¿Vio querida? Ni un solo músculo que sobresalga. Una espalda lisita y firme, sin gimnasios ni ciencias reparadoras. Me curo y agiganto durmiendo mucho la siesta y ya le dije, haciendo puntualmente el amor.

Ella sonríe. Debo irme, debo matarlo, matarlos a ambos.

-Ni se le ocurra, amigo. Tendrá cárcel común hasta la eternidad y habrá de ser la señora de los más fuertes. Mejor ni lo piense.

Adivina el muy hijo de puta. Tomo una reposera y cuando se la arrojo, la toma en el aire y la deposita suavemente a un costado. Mi amiga festeja con un aplausito.

-No hay lugar en la Tierra donde esconderse, amigo. La vergüenza, la culpa de algo que no hicieron los carcome. Por eso la gente reza más o van a las canchas en masa mientras repasan los promedios para entender si les va mejor allí en esa tabla de posiciones que son sus vidas. Un sueldito acotado, las tarjetas que los persiguen como demonios, los negocitos que cierran como si estuvieran apestados, algunos parientes suicidados…

-¡Basta, basta! -le grito con ronquera. ¿Por qué no la corta con sus habladurías y consejos, hijo de puta?

-Es verdad, mi madre se dedicó al noble arte amatorio. Fue princesa en el Oriente y dominó a reyes y a tiranos.

-Basta, pelotudo, váyase a la mierda.

-Perdón esta isla me pertenece y el que está ocupando mi territorio es usted.

-Tiene razón -explica mi amiga. Además, te va a subir la presión si te ponés así.

Un cielo gris de tormenta aparece de la nada. Sopla un vientecito agradable que me pega en la cara afiebrada. Me derrumbo en la sillita. Me tiemblan las manos. Oigo y veo todo como desde una lejanía borrosa. Busco un cigarrillo y el Sr. Malandro en un segundo me deposita un joint en los labios.

-Fume, fume de estos que son buenos y trate de olvidar. No se ofenda, la verdad duele pero es necesaria. Cierre los ojos y véase para adentro: el mundo está confuso, querido amigo, y lo entiendo: no sabe para dónde rajar. No pienses más sentate a un lao, como decía el sabio Discepolín. Hasta luego.

Ella me da un besito de despedida en la frente y ambos parten con un ronronear suave.

Las primeras gotas me caen en los párpados y no sé si lloro o es la lluvia. Cuando abro los ojos ya casi es noche. El puente Victoria es una belleza. No sé si es por el faso que me dio el Sr Malandro pero ya no siento pena ni furia. Me quedo entonces a soñar sobre la arena hasta que el agua me lleve o me despierte de algo que sé vivo dormido pero no logro identificar. Un barco pasa cerca y el oleaje me pega en el costado. Tiene bandera africana pero imagino que no lleva adentro salud y alimentos sino todo el tóxico de este perro mundo para que el mundo esté cada vez peor. Después se larga a llover como para siempre.

