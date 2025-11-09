Desde el resultado electoral, se abrieron una serie de debates acerca de qué hizo el peronismo en la campaña electoral, qué propuestas concretas tiene, y qué debía hacer hacia adelante. Esta cuestión tuvo su capítulo económico, que se disparó a partir de una declaración de José Natanson, titular de Le Monde Diplomatique. En un programa de streaming de la última semana, Natanson sostuvo: “mi propuesta para el peronismo es que c