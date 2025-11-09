Tras su participación en el Rugby Championship, Los Pumas volverán a la acción en la ventana de noviembre, que incluirá tres test matchs en el Reino Unido: para arrancar la gira, el equipo dirigido por Felipe Contepomi se enfrentará a Gales este domingo, desde las 12:10.

Para medirse ante los galeses, Los Pumas formarán con Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

El partido que se jugará en el Principality Stadium de Cardiff será el primero de la gira por el Reino Unido, que la semana siguiente seguirá con el choque ante Escocia en Murreyfield y se cerrará en 15 días ante Inglaterra en Twickenham.