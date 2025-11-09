El afiche “Querés ser detective? Te buscamos para el DFI” de Patricia Bullrich desató una tormenta de memes risueños en las redes, pero el efecto fue más allá: Santiago Korovsky, creador de la serie de Netflix que en dos temporadas se ríe abiertamente de las fuerzas de seguridad a través de una curiosa Guardia Urbana integrada por personas con diferentes discapacidades, dejó quizá el mejor resumen sobre las ocurrencias de la Ministra de Seguridad: “Dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola”.
