El afiche “Querés ser detective? Te buscamos para el DFI” de Patricia Bullrich desató una tormenta de memes risueños en las redes, pero el efecto fue más allá: Santiago Korovsky, creador de la serie de Netflix que en dos temporadas se ríe abiertamente de las fuerzas de seguridad a través de una curiosa Guardia Urbana integrada por personas con diferentes discapacidades, dejó quizá el mejor resumen sobre las ocurrencias de la Ministra de Seguridad: “Dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola”. 