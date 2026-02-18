Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Los preparativos de las fuerzas represivas
Salir a asustar: El operativo desmedido que prepara el Gobierno contra la marcha de los gremios combativos
18 de febrero de 2026 - 22:23
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Preparativos, para reprimir marcha en congreso
Preparativos, para reprimir marcha en congreso
(Sandra Cartasso)
Últimas Noticias
Señalado por “Defraudación contra la administración Pública y encubrimiento”
Sturzenegger con denuncia penal por asociación ilícita
Por
Melisa Molina
El delantero ítalo-alemán que podría jugar para Argentina
Champions League: ni Julián ni Lautaro, la figura fue un tal Nicolò Tresoldi
Los preparativos de las fuerzas represivas
Salir a asustar: El operativo desmedido que prepara el Gobierno contra la marcha de los gremios combativos
El torneo se reanuda este jueves con ocho partidos
Se disputan los 16avos. de final de la Europa League
Exclusivo para
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
El Gobierno enviaría su propio proyecto
Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta
Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata
La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein
El empresario detrás de Fate y Aluar
Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla
El País
Señalado por “Defraudación contra la administración Pública y encubrimiento”
Sturzenegger con denuncia penal por asociación ilícita
Por
Melisa Molina
Los preparativos de las fuerzas represivas
Salir a asustar: El operativo desmedido que prepara el Gobierno contra la marcha de los gremios combativos
Jueves sin transporte
La UTA confirmó que se sumará al paro general
Crónica del cierre de Fate, en San Fernando, que dejó a casi 1000 personas en la calle
“Hoy me convirtieron en un muerto social”
Por
Celeste del Bianco
Economía
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años
La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento
El mayorista cotizó a 1404, con una suba de 0,7% sobre el viernes
El dólar retomó la expectativa alcista
Sociedad
Acusaciones contra el doble femicida
Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil
Citaron a la mamá del nene a declarar
Bastián Jerez fue operado por novena vez
En pleno San Nicolás
Evacuaron el Teatro Cervantes por presuntas vibraciones y temblores
Brutal intento de femicidio en Junín
Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos
Deportes
El delantero ítalo-alemán que podría jugar para Argentina
Champions League: ni Julián ni Lautaro, la figura fue un tal Nicolò Tresoldi
El torneo se reanuda este jueves con ocho partidos
Se disputan los 16avos. de final de la Europa League
El partido se podrá jugar a pesar de la medida de furza
Lanús recibe a Flamengo por la primera final de la Recopa
Es la nueva capitana del seleccionado argentino femenino de tenis
Paola Suárez: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”