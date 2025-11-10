“Creo, por mi propia experiencia, que al igual que en Grecia, la música en la Argentina desempeña un papel muy importante en la vida de las personas. Ofrece consuelo y esperanza”, dice George Dalaras. Hijo de una tradición en la que los mitos no faltan, Dalaras, uno de los máximos exponentes de la música helénica contemporánea, es reconocido en el mundo como “La leyenda griega”, verdadero embajador de esa canción que desde sus orígenes se abre al diálogo con las influencias más diversas para seguir celebrando el encuentro fecundo entre música y palabra.

En un concierto presentado por la Fundación Helénica en Argentina y la Colectividad Helénica de Buenos Aires, Dalaras se presentará el miércoles 12 a las 21 en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125). “Me encanta regresar a Buenos Aires. Tengo recuerdos maravillosos de mis visitas anteriores”, asegura el cantante, compositor y multiinstrumentista. “En las oportunidades anteriores pudimos explorar muchos lugares y de conocer algunas de las tradiciones y costumbres argentinas. Nuestros temperamentos son bastante parecidos. ¡Y cómo podría olvidar la forma en que la gente acogió nuestra música, con tanta pasión y entusiasmo! Las generaciones mayores y jóvenes cantaban juntas, todos unidos por estas canciones. Incluso sus amigos argentinos se sumaban a esa emoción compartida”, rememora el músico griego.

Con una trayectoria artística de más de 50 años y con más de 60 discos editados, Dalaras es una artista personal, que construyó un sonido propio entre la potencia del rebetiko y el laïkó –géneros tradicionales griegos–, y las influencias del rock, el folk mediterráneo y sus resonancias árabes y la canción latinoamericana. Dan cuenta de ello también sus colaboraciones con artistas como Sting, Goran Bregovic, Paco de Lucía, Al Di Meola y Dulce Pontes. Junto a Violeta Ikari y Alexandros Tzouganakis Dalaras ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos de su repertorio.

“Elegir las canciones para un show es siempre un proceso difícil y exigente”, asegura. “Especialmente para un concierto como este, que no se realiza a menudo y está pensado tanto para nuestros compatriotas como para muchos amigos extranjeros. Queremos rendirle homenaje también a la cultura del país que nos acoge. La Argentina tiene una tradición musical que admiro profundamente y que me ha influido”, continua Dalaras. Por eso sumará a sus colaboraciones con grandes compositores griegos "un tributo a la música latina". "Violeta (Ikari) es una voz extraordinaria, y Alexandros (Tzouganakis) nos traerá la tradición musical cretense con el sonido de su laouto. Y, por supuesto, estará nuestra orquesta con nuestros solistas”, anticipa Dalaras.

Dalaras es nieto, hijo y sobrino de músicos. Nació en 1949 en El Pireo, el puerto de la antigua Atenas, y creció con las canciones tradicionales de su tierra. “Literalmente me crié con canciones de rebetiko y el laïko. Más allá de mi conexión personal con esa música, como músico y oyente, la considero la parte más vibrante de nuestra herencia musical; forman parte de nuestra memoria colectiva. Más tarde, en mi adolescencia, también me influyeron otros estilos. Solíamos tocar canciones inspiradas en los Beatles y The Animals, así como serenatas con raíces en la música latinoamericana, además de ir en busca de los sonidos del Mediterráneo”, cuenta el cantante. “Estas son formas musicales nacionales, no solo canciones. Expresan la cultura y la historia de cada pueblo y tienen el poder de unir a las naciones. La música tradicional y el rock nunca desaparecerán”, asegura.

-¿A quiénes recordás como tus primeros maestros?

-Mi relación con la música es profundamente personal y vivencial. Mis abuelos y tíos eran todos músicos. Más tarde, los amigos de mi padre que venían a los ensayos estuvieron entre mis primeras influencias musicales. Rebetiko, laïko, música al estilo de Esmirna y canciones más ligeras: todo se mezclaba en sonidos, recuerdos e influencias. Así que tuve muchos maestros: los grandes cantantes de rebetiko como Kavouras, Sofroniou y Pagioumtzis, por nombrar algunos. También Polimeris y Gounaris, del llamado género “ligero”, y voces que cantaban fado, flamenco, y música árabe o balcánica. Pero mis dos maestros más queridos fueron Grigoris Bithikotsis y Stelios Kazantzidis. No sabían que me estaban enseñando, pero los estudié con atención y detenimiento. Intenté continuar el legado de la buena canción griega.

-A lo largo de tu vida artística colaboraste con compositores griegos e internacionales. ¿Qué recuerdos guardás de esos encuentros? ¿Qué te enseñaron?

-Mikis Theodorakis, por supuesto, nos legó un inmenso patrimonio musical; destacó la importancia de las tradiciones e influencias compartidas en la música. Pienso en Canto general, basado en la poesía de Pablo Neruda. También están Manos Hadjidakis, Vassilis Tsitsanis, Stavros Xarchakos, Yiannis Markopoulos… tantos grandes creadores que confiaron en mí. Me siento afortunado y honrado. Pero quisiera mencionar especialmente a algunos a quienes debo una profunda gratitud, pues me ayudaron decisivamente al inicio de mi carrera: Stavros Kougioumtzis, Manos Loizos, Apostolos Kaldaras, Lefteris Papadopoulos y Manos Eleftheriou. A través de sus canciones me dieron voz en momentos difíciles, algo que jamás olvidaré. Más tarde fueron importantes las colaboraciones con artistas internacionales como Sting, Goran Bregovic, Paco de Lucía, Al Di Meola, Dulce Pontes, Noa y Emma Shapplin. Cada una tuvo su propio valor y me brindó una experiencia invaluable.

-¿Cómo sentís que se recibe la cultura griega en el mundo actual?

-Desde siempre la cultura griega tuvo el poder de conectar con otros pueblos. La influencia griega se extiende a través de lo que más nos une, y las artes son una forma única y directa de hacerlo. La cultura griega aún hoy puede influir en otras culturas. Nuestros músicos, cineastas, artistas visuales y escritores lo han demostrado. Somos un país pequeño, pero quizás uno que debería invertir -creer e invertir de verdad- en su cultura. Hablando desde mi experiencia, con la música griega conocí muchos oyentes extranjeros, que aprenden griego a través de las canciones, o que desean aprender el idioma solo para entender las letras. Eso me llena de alegría y emoción. En esto es importante el rol de las comunidades griegas en todo el mundo, que mantienen viva esta conexión cultural, con un esfuerzo admirable.