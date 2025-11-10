Aunque hayan cohabitado en el género de espionaje, la decidida agente de la CIA Carrie Mathison y el no menos ducho espía ruso Philip Jennings nunca se cruzaron en tiempo y espacio. El esperado cruce entre la actriz de Homeland y el protagonista de The Americans finalmente sucederá en La bestia en mí (estreno este jueves 13 por Netflix). Atención, ésta no es una historia de dobles agentes ni contraterrorismo, pero hay algo de aquellos personajes que aún vive en estas encarnaciones. Para más datos, su showrunner fue uno de los responsables de la entrega protagonizada por la siempre enérgica y atribulada Claire Danes.

En este caso, la actriz encarna a una aclamada autora llamada Aggie Wiggs. Vive en el ostracismo por la reciente pérdida de su hijo, tiene un bloqueo creativo y se ha convertido en una sombra viviente. ¿El catalizador e inspiración para el relato? Su nuevo vecino, Nile Jarvis (Matthew Rhys), magnate de bienes raíces al que consideraron el principal sospechoso de la desaparición de su esposa. Ella quiere escribir su historia y él acepta. Entre la infatuación y el espanto, Aggie empieza a buscar la verdad y entra en un juego de persecución que, por los demonios que arrastra, podría volverse mortal. “Sed de sangre”, se dice por allí.