El sábado 15 de noviembre, desde las 18 hs y hasta la medianoche, el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrirá sus puertas de manera excepcional en el marco del evento “Los museos a la luz de la luna”. Con entrada libre y gratuita, el público podrá recorrer una nueva temporada de muestras que reúne tres propuestas de diferentes artistas: Ana Casanova, Luis Pazos y Elena Blasco.

En la Vidriera Bicentenario, Ana Casanova presentará “La piel del color”, una exposición donde el gesto pictórico y el paisaje dialogan de manera poética. En palabras de Claudia Fontes, “Ana reconoce una especie de correspondencia ontológica entre esos papeles pintados que vuelan bajo sus tijeras y el sonido que emiten las copas de los árboles rozadas por el viento que la acompañan desde la ventana del taller; entre las bolsas pintadas y el paisaje rural del sur de la Provincia de Buenos Aires. Una correspondencia que ella no busca sino a la que más bien se entrega como destino. Este es el origen de sus pinceladas”. Con curaduría de Lucía Delfino, la muestra despliega una pintura que no tiene un afán representativo, sino que busca dejarse atravesar por el mundo.

Por otra parte, en la Vidriera y la Sala B se inaugurará “Luis Pazos. Poesía vital”, una exposición curada por Fernando Davis y organizada junto a ArtHaus. El recorrido propone una lectura de la obra del artista platense a partir de la noción de “poesía vital, callejera y plebeya”, que el propio curador utiliza para describir una práctica atravesada por la invención colectiva, la acción y la alegría del desborde. Desde los años setenta, Pazos concibió al arte como un acontecimiento, una forma de interpelar el mundo y de transformarlo desde la experiencia compartida. Sus obras, muchas veces efímeras o performáticas, irrumpen en lo cotidiano para desafiar los límites entre la poesía, el cuerpo y la vida.

Además, en las Salas C y D, Elena Blasco presentará “Una casa es una casa”, una instalación compuesta por más de veinte pinturas realizadas entre 2017 y 2025. La artista construye un universo doméstico en el que lo familiar convive con lo extraño: habitaciones que parecen animarse, objetos que miran, rincones donde la cotidianidad se vuelve misteriosa. Con curaduría de Natalia Giglietti, la muestra invita a recorrer un espacio en el que cada pintura tiene su propio pulso, entre lo íntimo y lo inquietante, lo lúdico y lo perturbador. Blasco transforma la casa en un territorio simbólico, donde el color y la forma abren puertas hacia otros modos de habitar lo real.

Con entrada libre y gratuita, la inauguración del 15 de noviembre será una oportunidad para conocer la nueva apuesta del Centro de Arte UNLP bajo la luz de la luna. Las distintas muestras podrán visitarse de miércoles a viernes de 11 a 18 hs y los sábados de 15 a 20 hs. Los trabajos de Ana Casanova y Luis Pazos estarán disponibles hasta el 20 de diciembre, mientras que el de Elena Blasco permanecerá hasta el 6 de diciembre.