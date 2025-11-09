



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la dimisión del director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y lo acusó de "corrupto". Davie y la jefa de información de la BBC, Deborah Turness, renunciaron a sus cargos tras las acusaciones de que un documental del famoso programa Panorama había editado declaraciones del magnate republicano de forma engañosa.

La presión sobre la BBC, que siempre está en el punto de mira sobre todo de sus detractores, aumentó después de que el periódico The Daily Telegraph publicara el martes pasado unos documentos internos que indicaban que 'Panorama' editó de manera sesgada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

La BBC fue acusada de haber montado fragmentos separados del discurso del 6 de enero de 2021 de tal manera que Trump parece decir a sus seguidores que marchará con ellos hacia el Capitolio para "luchar como demonios". En su frase completa, el presidente republicano, entonces derrotado en las urnas por el demócrata Joe Biden, dice: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso". La expresión "luchar como demonios" corresponde a otro momento del discurso.

Trump cargó contra los dos renunciantes. "Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque los han agarrado 'manipulando' mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos 'periodistas' corruptos", escribió Trump en su red social, Truth Social.

"Son personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!", añadió.

El memorando filtrado, procedente de Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la cadena, expresaba preocupación por el documental 'Trump: A Second Chance?', emitido antes de su reelección el año pasado y elaborado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.