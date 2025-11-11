Rara vez rompo cosas. Soy hija única, extremadamente cuidadosa con las cosas, con mis cosas, nadie las cuida como yo. Tengo pruebas. Podría contar con los dedos de una mano las cosas que he roto en mis 39 años. Un reloj del Rey León que papá me había traído de Buenos Aires, la rueda de la moto de playa de Barbie, la planchita de pelo de mi amiga Male y un vaso de precipitados del laboratorio en mi primer año de residencia.

Tampoco soy de perder cosas. Es cuestión de orden, de atención. Brindarle importancia a los objetos, asignarles lugares específicos, que se adapten a su tamaño y a su finalidad. Es fácil, si cada cosa está en su lugar, la probabilidad de pérdida es mínima. La tarjeta del metro en el bolsillo de adelante, con los auriculares y las llaves de la oficina. Las de casa van en el bolsillo del costado derecho, en el izquierdo el alcohol en gel. Y en el bolsillo grande de atrás van los libros y los cuadernos.

El sistema casi no tiene fallas. A no ser, que se haga presente ese porcentaje mínimo, ese casi que da lugar a la catástrofe. La tolerancia a esta probabilidad es cero.

Era otoño en Buenos Aires, el otoño en que nos estábamos enamorando y olía a primavera. No percibíamos que a nuestro alrededor las hojas morían y se tiraban desde las ramas de los árboles, amarillas de tristeza. Y que una vez en el suelo, eran pisoteadas y destrozadas por almas también amarillas, incapaces de oír el crujido desahuciado que producían al ser aplastadas.

Me trajiste dos copas.

-En mi casa están las que completan el juego -dijiste.

Estábamos viviendo de amor y lo sabíamos, ya no podíamos hacer otra cosa. Esa electricidad en el cuerpo, el hormigueo en el estómago, el éxtasis que produce la promesa de un futuro en el que alguien te ama.

En pocos meses las cuatro copas ya vivían en el mismo aparador. Estaban ahí, cristal contra cristal, recibiendo la misma cantidad exacta de polvo y rayos de sol. El sol que entraba en nuestro departamento de Devoto era especial. El color, la intensidad, la posibilidad de desayunar en el balcón en pleno invierno. Los cactus giraban sus flores a su encuentro, agradecidos también por la bendición.

Con estas cuatro copas compartimos la época de vinos baratos del chino, la del paciente que te regalaba un vino y una tabla de quesos en cada visita, y la gloriosa suscripción al club del vino que las hacía circular de lunes a lunes, sin descanso.

Los domingos vos te levantabas primero y bajabas a la panadería. A mi me costaba salir de la cama, casi siempre tenías que venir a despertarme, y después de dos o tres intentos lo lograbas. Vos ya tenías el mate y las facturas listas en la mesita del balcón. Yo protestaba por el frío, prefería desayunar adentro, pero vos siempre querías afuera, y me traías mantas para convencerme.

Muchos domingos comíamos pastas que le comprábamos a tu amigo Huevo. Descorchábamos antes de que hirviera el agua, escuchábamos Café Tacvba, buscábamos indicios de futuras flores en los cactus. No era raro que se nos pasaran las pastas, me preguntabas si tenía controlados los minutos de cocción y la respuesta era siempre la misma. Después dormíamos la siesta, y amanecíamos a las ocho de la noche. Las copas en la mesita de luz, con un fondo rojo ya sedimentado.

No recuerdo cuándo dejaste de despertarme. Cuando fue la primera vez que te hiciste mate para vos solo, que no me esperaste para desayunar. El último vino que nos tomamos.

Cada mañana me despertaba e intentaba convencerme de que era una fantasía creada por mi estupidez, que no estaba sucediendo, esto a nosotros no nos pasa. Después descubría tu mirada fugándose de la mía, tus abrazos blanditos, nuestros cuerpos separados por un plástico invisible. Podía olerte, tu calor no me llegaba.

Hundida en la pileta de mis inseguridades, aterrada ante la idea de que simplemente hayas dejado de quererme, me dispuse a nadar. Ese domingo me levanté temprano, y no me dejé el pijama. Me puse un jean suelto y una musculosa que me marcaba las tetas. Fui al chino y compré harina, papas, tomates, y de los vinos que más nos gustaban, el más caro. Vos estabas en el balcón fumigando los cactus, desconectado del mundo. Puse nuestro disco favorito de Café Tacvba y empecé a amasar, capté tu atención.

-¿Lo abrís? -te pregunté fingiendo normalidad.

-Dale -respondiste y mientras abrías el cajón buscando el sacacorchos, me agarraste de la cintura, y me diste un beso en el cuello.

Sonreí victoriosa. Por ese domingo al mediodía te había recuperado.

Comimos los ñoquis, nos tomamos todo el vino, hicimos siesta en el sillón y de repente todo era como antes. Más tarde, me puse a limpiar y ordenar un poco. Estaba lavando los platos, con la mano derecha llena de detergente. Tomé una de las copas para lavarla, te miré para decirte algo y sentí cómo el cristal se me escurría entre los dedos de mi mano izquierda, cayó y con un simple golpe se partió en dos, convirtiéndose al instante en un arma blanca.

Quedé suspendida unos segundos, tratando de entender cómo había sucedido, no podía ser. Nunca rompo nada. La angustia me fue recorriendo el cuerpo, la angustia de los pies pasó a buscar a la de las rodillas, juntas arrastraron a la angustia del estómago, la del corazón ya estaba esperando afuera y todas juntas me tiraron abajo las puertas de los lagrimales.

Lloré tanto, que te hice llorar a vos.

Ahora son sólo tres copas, arrumbadas al fondo de un aparador viejo. Un juguete olvidado con un accesorio perdido que nadie está buscando.

Me peleo con mis ganas de llamarte, de preguntarte si tenés copas nuevas. Yo no necesito porque tengo tres y ni las uso. Tal vez compre unas de plástico, ojalá yo fuera de plástico también.