Ester Szlit y Adriana Sibio vienen trabajando en obras que tienen ecos y relaciones entre sí, no solo de sentido, haciendo foco en el tema de los desaparecidos, la violencia institucional y la invisibilización (especialmente) de la mujer, sino también en la aproximación poética hacia temas tan delicados. Por una parte Szlit presentó la instalación “Las nadies” -inspirada en el poema “Los nadies”, de Eduardo Galeano- que consiste en un conjunto de siluetas suspendidas del techo, tejidas con hilos y tanzas. Sibio mostró la instalación “Presente”, conformada por una larga serie de cuellos de camisas alineados, a los que les bordó nombres, fechas y lugares, tomados de las bases de datos de organismos de derechos humanos. La exposición, con variaciones, fue exhibida recientemente en tres espacios.



Página12 entrevistó a las artistas.

-¿Cómo surgieron estas obras?

-Adriana Sibio: Yo vengo investigando la década del setenta hace años: las desapariciones, el terrorismo de estado, los movimientos sociales. Mi obra reciente parte del hallazgo de un amigo, que iba a reciclar un espacio donde hubo una fábrica textil cerrada hace cuarenta años. Allí encontró una cantidad de cuellos de camisa y me avisó porque sabía que yo trabajaba en arte textil. De manera que entre mis investigaciones y este hallazgo, se alinearon los planetas. Me impactó mucho que sólo hubiera cuellos. Era la aparición de una ausencia, de algo que no está. Allí empecé a pensar en hacer obra con esos cuellos y me acerqué al taller de Ariela Naftal, donde conocí a Ester, que ya estaba en el taller de Ariela.

-Ester Szlit: Yo estaba trabajando con Ariela Naftal, haciendo clínica de obra. Entonces Ariela nos juntó y dijo: “Me parece que ustedes trabajan temas parecidos”. Mi trabajo en particular es sobre la invisibilización, la indiferencia. Lo que la gente no quiere ver. Por eso realizo cuerpos semitransparentes, de modo que uno puede fijar la mirada y verlos, o ver a través, e ignorarlos.

-Entonces decidieron articular ambos trabajos y exponer las obras en conjunto.

-E.S.: Fue cuestión de reunir las ideas de ambas. Nosotros habíamos enviado la propuesta a estos lugares y los tres nos aceptaron al mismo tiempo. Las tres exposiciones, con Ariela como curadora, giran alrededor del eje “Deshacer la ausencia”. La primera muestra fue en el espacio Tacha (Trash Art Center) el año pasado. La segunda en la Casa de la Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en la Ex Esma, en abril de este año. Y ahora acaba de terminar la tercera versión, en el Museo de la Mujer Argentina.

-¿De qué modo fue cambiando y creciendo la propuesta?

-E.S.: Cada propuesta fue diferente, porque la adaptamos a cada lugar. Por eso finalmente se transformó en una muestra itinerante, que fue creciendo y generó una dinámica a la que llamamos “Crónica de un devenir”. Hicimos juntas un video en relación con las víctimas de la violencia policial de la democracia.

-A.S.: Consultamos las bases de datos de CORREPI: los muertos por ‘gatillo fácil`, los muertos en las cárceles -por no tener atención, por suicidio, entre otras causas.

-Además se sumó el reconocimiento a un grupo de mujeres de un comedor popular.



-E.S.: Yo doy clases en un bachillerato popular donde funciona un comedor, en el que las mujeres que lo atienden se llaman “las guerreras”, a quienes quisimos visibilizar también.

-A.S.: Hicimos una fotos con algunas de ellas, y la imprimimos en voile, que al ser una tela semitransparente también evidencia la cuestión de la invisibilización. La idea fue nuestra y el fotógrafo es Ariel Feldman.

-E.L.: Tenemos ganas de segur trabajando con este tema, con visibilizar a las mujeres que dan de comer a los que no tienen.

-A.S.: En nuestra foto son cuatro mujeres. Pero en realidad son muchas en ese comedor. Y hay muchísimos comedores. Sobre eso queremos seguir trabajando.

-En el caso de Ester, que es médica, ¿cómo surgió la práctica artística?

-E.S.: Empecé a trabajar en el campo del arte en los años noventa, cuando sentí que necesitaba expresarme ante el dolor y el sufrimiento, más allá de lo verbal o lo escrito, que no son mi fuerte. Yo fui militante en los setenta. Me fui durante la dictadura. Y siempre tuve y tengo una militancia social. Cuando uno se dedica al arte, los temas van surgiendo y por supuesto que también está lo político.

-A.S.: Por eso resultó tan fructifero el encuentro entre las dos, gracias a la mirada de la curadora y a la conexión de sensibilidades, tanto para hacer nuestra obras respectivas, como para pensar y hacer otras obras en conjunto.

En el texto de presentación de la muestra que hicieron en Tacha durante octubre del año pasado, Ariela Naftal y Ariel Feldman escribían:

“¿Por qué hacer una exposición común de dos artistas? Una respuesta posible es porque sus obras dialogan. ¿Pero cómo? ¿Con qué lenguaje? ¿Cómo se escucha eso que se susurran entre si? Nada en arte se puede pensar fuera del trabajo sobre el material y las formas que surgen de esa lucha, hija de su tiempo, entre la realizadora y aquello con lo que decidió lidiar para hacer presente algo faltante, una hendidura, una herida, un vacio. Ester y Adriana dialogan no sólo a través de la materialidad textil, no sólo en su intento de presentarnos unos cuerpos ausentes, sino también en un modo de recorporizar, con hilos y telas, un modo de enfrentar un mundo que se desmembra ante nosotrxs, recuperando las tramas que la realidad disuelve, tejiendo nuevas formas con las fibras que destrenza el avance de lo inhumano”.