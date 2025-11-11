Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Hoyts. Cas: 17.20 h
Las Tipas. Sub 17.00 h
Showcase. Cas: 16.30 h; Sub: 14.00, 19.15, 22.15 h
BACK TO THE FUTURE
Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Dir: Robert Zemeckis. ATP
Hoyts. Sub: 20.00, 22.40 h
CAÍAN DEL CIELO
Documental. Dir: Rubén Plataneo. SAM 13 años
Cine El Cairo. Jue, 18.00; vie, 20.30 h
CENIZAS Y DIAMANTES, DON CORNELIO Y LA ZONA
Documental. Dir: Ricky Piterbarg. SAM 13 años
Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Hoyts. Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.15 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.20, 16.35 h; Sub: 19.05 h (*solo sáb y dom)
CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA
Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años
Hoyts. Cas: 17.20 h
Showcase. Cas: 14.30*, 19.25 h (*excepto sáb y dom); Sub: 16.50, 21.50 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES
Con Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi. Dir: Dan Trachtenberg. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.10, 17.40, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.30*, 17.00, 19.30, 22.00 h; 3D Cas: 20.20 h; 2D Cas: 15.20*, 17.50, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.20, 20.20 h; 3D Cas: 15.20, 20.20, 22.15 h; DBOX.2D Cas: 17.50, 22.50 h; 2D Cas: 17.50, 19.45, 22.50 h
Las Tipas. 4D Cas: 1400, 16.00, 18.30, 21.00 h; 4D Sub: 21.50 h; 3D Atmos Cas: 20.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.30, 21.30 h
Showcase. 3D: Cas: 14.10, 16.40, 19.20, 21.45 h; 2D Cas: 12.15*, 14.40, 17.10, 19.40, 22.05 h; 2D Sub: 12.45*, 15.10, 17.40, 20.10, 22.35 h (*solo sáb y dom)
DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA
Con Masami Nagasawa, Koji Seto. Dir: Shinobu Yaguchi. SAM 13 c/Reserva
Cinépolis. Cas: 22.45 h
Las Tipas. Cas: 19.30 h; Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.10 h
Showcase. Cas: 14.35, 19.10 h; Sub: 22.30 h
EL CADÁVER DE LA NOVIA
Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP
Hoyts. Cas: 15.10 h
Showcase. Cas: 17.05, 19.00* (olo sáb y dom)
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Nuevo Monumental. Cas: 18.50 h
Showcase. Cas: 19.30, 22.25 h
EL JOVEN MANOS DE TIJERA
Con Johnny Depp, Winona Ryder. Dir: Tim Burton. SAM 13 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
EL PORTAL
Con Manuel Vicente, Marina Glezer. Dir: Mariano Argento. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 22.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h
EL RITUAL DEL LIBRO ROJO
Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cine El Cairo. Vie, 18.00 h; Sáb, 22.30 h
Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.15 h (*solo sáb y dom)
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Showcase. Cas: 21.40 h
J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE: THE MOVIE
Película/concierto. ATP
Showcase. Sub: Solo mié, 19.00 h
LA GUERRA DE LOS MAPACHES (POM POKO)
Animación. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 15.00 h
Showcase. Sub: 14.20*, 19.00** h (*solo sáb y dom) (**jue, vie, lun, mar)
LA HERIDA
Con Junior Pisanu, Macarena Suárez Dagliano. Dir: Diego Gottheil. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 15.20*, 19.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 17.50, 20.10 h
Las Tipas. Cas: 19.50, 22.10 h
Showcase. Cas: 22.20 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 18.50 h
LOS AMANTES DEL PONT NEUF
1991. Francia. Dir: Leos Carax
CineClú (Sarmiento 1112). Mié, 20.30 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.10, 17.30, 19.40 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.45 h (*solo sáb y dom)
MÁTATE, AMOR
Con Jennifer Lawrence, Robert Pattinson. Dir: Lynne Ramsay. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.40, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 19.30, 22.15 h
Hoyts. Cas: 17.10, 23.00 h
Las Tipas. Cas: 18.40 h; Sub: 21.10 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.25, 22.20 h
MENTE MAESTRA
Con Josh O’Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años
Cine El Cairo. Vie, 22.30 h; Sáb, 18.00 h
MISS CARBÓN
Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
PAW PATROL: ESPECIAL NAVIDAD
Animación. Dir: Jaimy Paul Brown. ATP
Cines del Centro. Cas: 14.50, 16.20 h
Cinépolis. Cas: 14.00*, 15.45*, 17.30, 19.15, 21.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10 h
Las Tipas. Cas: 15.20, 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.20, 17.10 h
Showcase. Cas: 12.20*, 14.05, 16.00, 17.50 h (*solo sáb ydom)
RETRATOS DEL APOCALIPSIS
Con Demián Salomón, Lorena Vega. Dir: Nicanor Loreti, Fabián Forte, Luca Castello. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 17.50, 22.20 h
SIEMPRE HABRÁ UN MAÑANA
Dir: Paola Cortelles; + debate con Virginia Giacosa.
Cine Club Rosario (España 401). Hoy, 18.30 h
SHE CHEF
Documental. Dir: Melanie Liebheit, Gereon Wetzel. SAM 13 años
Cine Lumière. Jue, 20.00 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.40 h
Hoyts. Cas: 15.10, 17.35, 20.10, 22.45 h
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 17.10, 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 21.45 h
THE FUTURE
Con Miranda July, Hamish Linklater. Dir: Miranda July. SAM 13 años
Cine El Cairo. Jue, 22.30 h
THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO
Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Las Tipas. 4D.3D Cas: 16.20; Sub: 21.20 h
Showcase. Cas: 14.25, 17.05, 19.45 h
UN BUEN LADRÓN
Con Channing Tatum, Kristen Dunst. Dir: Deek Ciannfrance. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.50, 20.10, 22.30* (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.30 h
Hoyts. Cas: 15.10, 20.10 h
Las Tipas. Cas: 16.40 h; Sub: 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h
Showcase. Cas: 14.15, 19.50 h; Sub: 16.55, 22.40 h
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 12.00*, 15.20, 18.45, 22.00 h (*solo sáb y dom)
ZOOPOCALIPSIS
Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.10 h
Cinépolis. 14.00*, 16.00, 18.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.10 h
Showcase. 12.05*, 14.15, 16.25 h (*solo sáb y dom)
Festival Mostra
Jueves
TENCHA REINA + Apertura
Documental. Dir: Maruja Bustamante. SAM 16 años
Cine El Cairo. 20.30 h
Viernes
MEMORIA CUIR EN VHS
Cine Lumière. 20.00 h
CUIDADORAS
Documental. Dir: Martina Matzkin y Gabriela Uassouf. SAM 13 años
Cine Lumière. 22.00 h
Sábado
UNA NOCHE EN PALADIUM
Documental. Dir: Francisco Novick. SAM 13 años
Cine Lumière. 18.00 h
CORTOS FUERA DE NORMA
Cortometrajes
Cine Lumière. 20.00 h
Domingo
REAS
Documental. Dir: Lola Arias. SAM 18 años
Cine El Cairo. 20.30 h
THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Con Susan Sarandon, Tim Curry. Dir: Jum Sharman. SAM 16 años
Cine El Cairo. 22.30 h
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av. Belgrano 200 Bis
Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Abel Pintos. Lun 24 de nov, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Entre sevillanas + Francotiradores. Hoy, a las 21 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Lugas Sugo. Vie 21 de nov, a las 21 h
Axel. Sáb 22 de nov, a las 21 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Orquesta Utópica + Flor Bobadilla Oliva. Vie 14 de nov, a las 21 h
Ale Leva – No es Mala. Ale Leva presenta «Simple», junto a No es Mala. Sáb 15 de nov, a las 21 h.
Joel Tortul junto a Rudi Flores. Además, participarán el acordeonista Homero Chiavarino y la cantante Patricia Duré. Dom 16 de nov, a las 20 h
EL CÍRCULO
Laprida 1223
Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Martirio y Chano Domínguez. Jue 20 de nov, a las 21 h
Baglietto-Vitale. Sáb 22 de nov, a las 21 h
HIPÓDROMO INDEPENDENICIA
Av. Dante Alighieri S/N (Parque Independencia)
Airbag. Vie 28 de nov, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Ecos de las cuerdas. Concierto de la Orquesta académica de la Escuela Municipal de Música “Juan Bautista Massa”, dirigida por Lorena Barile. Jue 13 de nov, a las 19.30 h
Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Connie Ballarini. Vie 14 de nov, a las 21 h
Los días perfectos. Unipersonal de Leonardo Sbaraglia. La historia revive lo que surge a partir de la lectura en un centro de documentación de Texas de las cartas que William Faulkner envió a su amante Meta Carpenter. Jue 11 de dic, a las 21 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, llevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 22 y 23 de nov, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Adoro esta vida mía. Obra que revive la magia de la ficción de la década del ‘70, con una narrativa nostálgica y emotiva pero también crítica. Dir: Gustavo Di Pinto. Sáb 15 de nov, a las 21 h
A la gran masa argentina. La obra plantea, desde el humor, una historia imaginaria de la Argentina atravesada por la cultura peronista. Dir: Gustavo Di Pinto. Sáb 22 de nov, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h