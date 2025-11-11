Miranda! coronó un fin de semana para el recuerdo con el anuncio de una tercera fecha en el estadio de Ferro: será el 20 de diciembre. O sea, casi un mes después de llevar su reciente disco Nuevo Hotel Miranda! a Caballito los días 22 y 23 de noviembre, en shows que ya tienen sus entradas agotadas. En el álbum, Ale Sergi y Juliana Gattas grabaron canciones flamantes con colaboradores como Nicki Nicole, Tini, Fito Páez, Santiago Motorizado, Vicentico, Conociendo Rusia, Leo Rizzi, Kenia OS, Ana Mena, Young Cister y Abraham Mateo.

El estreno mundial en vivo del Nuevo Hotel Miranda! fue el pasado sábado 8 de noviembre en Santiago de Chile, donde por primera vez se presentaron en un estadio de futbol completamente agotado. Allí, Young Cister se sumó como invitado sorpresa al escenario para interpretar juntos “Una loca historia de amor”, la cual forma parte del nuevo álbum. Y mientras eso sucedía, en Buenos Aires la cantante Dua Lipa sorprendía al público que había asistido a su segunda función en River con una versión de "Tu misterioso alguien", una vieja canción de la dupla argentina regrabada junto a Andrés Calamaro en el premiado disco Hotel Miranda!.