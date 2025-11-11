Bruno Carlovich, hijo del mítico jugador del club Central Córdoba de Rosario en la década del 70 Tomás Felipe “Trinche” Carlovich, murió este domingo como consecuencia de un infarto y fue recordado como “un entusiasta de la militancia social y política”, pasión que lo llevó a ser dos veces candidato a concejal de la ciudad, sin fortuna en las urnas.

Allegados al hombre de 49 años, hijo del asesinado “Trinche” Carlovich, contaron a Rosario/12 que el sábado pasado sus amigos intentaron contactarlo sin suerte a través del Whatsapp. Al no responder a los mensajes, el domingo un grupo fue hasta su domicilio. Eso tampoco dio resultado, por lo que decidieron “abrir la puerta” del domicilio por la fuerza y lo encontraron muerto.

De acuerdo a las mismas fuentes, Bruno Carlovich murió en su vivienda como consecuencia de una descompensación cardíaca. “Lamento el fallecimiento de Bruno Carlovich, hijo del querido Trinche. Supo transformar el dolor en compromiso y amor por su ciudad. Acompaño a su familia y amigos en este momento tan triste”, posteó este lunes en su cuenta de X el intendente Pablo Javkin.

En las últimas elecciones a concejal de Rosario, en junio de este año, el hijo del “Trinche” encabezó una de las listas internas del espacio “Activemos-Igualdad” que compartieron el senador nacional Marcelo Lewandowski (Unión por la Patria) con el ex senador nacional, Rubén Gistuniani, del espacio político denominado Igualdad y Participación.

Dos años antes, Carlovich ingresó a la política electoral de la mano de Giustiniani, también como postulante al Concejo Municipal de Rosario. En ambos casos, no tuvo el necesario apoyo en las urnas para llegar a ocupar un escaño en el parlamento local.

El hijo del “Trinche”, mítica figura del fútbol rosarino en la década del 70 del siglo pasado e ídolo de Central Córdoba, tomó la decisión de lanzarse al ruedo político luego del asesinato de su padre durante un intento de robo, el 6 de mayo 2021, cuando el ex jugador fue golpeado en la cabeza por una persona que le robó la bicicleta.

Dos años después de ese hecho, en junio de 2023, Juan Ariel “Bocachita” Maidana fue condenado a la pena de 33 años de prisión como a autor del homicidio doloso del “Trinche”, quien tras el ataque sobrevivió unos días internado hasta su fallecimiento.

El concejal del PRO e hincha de Central Córdoba, Carlos Cardozo, también recordó a Bruno al conocerse su muerte. “Hoy toca despedir a Bruno Carlovich, un loco lindo que esta actividad nos hizo conocer y querer. Entusiasta de la militancia social y política , una persona positiva que te tiraba 100 ideas por día y que en los últimos tiempos transitamos juntos. Saludos a amigos y familia”, posteó en su cuenta de la red X.

En una entrevista con radio La Red, en mayo pasado, dejó como concepto una herencia paterna: “Mi viejo dejó una enseñanza de vida bárbara, a sus hijos y a todos los que lo conocieron. Me decía que los problemas de plata no eran problemas, que la vida pasaba por otro lado”. Al menos hasta hace un tiempo, Bruno trabajó como empleado de una empresa de seguridad privada.