Luego de la venta del mega terreno del Ejército en el barrio de Palermo, y de abrir la subasta para un predio de una hectárea de la Policía Federal en el Bajo Belgrano, el gobierno de Javier Milei encara la venta de otro gran lote dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un terreno de una hectárea y media ubicado en Retiro, en el que actualmente funciona un hipermercado de la firma Coto y que se rematará por casi 12 millones de dólares.

El lote se suma a la larga lista de tierras públicas que el Gobierno nacional ya vendió o planea vender en todo el país, particularmente dentro de la Ciudad. La subasta ya está abierta en la web de venta de inmuebles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con fecha para la enajenación fijada para el 9 de diciembre, mismo día en que también en esa página se realizará el remate del terreno de la Policía Federal en Belgrano del que este diario informó la semana pasada.

El terreno de Retiro está ubicado entre las avenidas Gendarmería Nacional y Antártida Argentina, y las calles Rodolfo Walsh y Carlos H. Parette, a sólo una cuadra de la Terminal de Ómnibus. Cuenta con 15.720 metros cuadrados, poco más de una hectárea y media, y actualmente está ocupado por un gran edificio del hipermercado Coto. Según indica la web de la subasta, el precio base para la venta será de 11,9 millones de dólares.

El predio es el segundo más grande que venderá la AABE dentro de territorio porteño, luego de la venta del terreno de 4,4 hectáreas del Ejercito en Ingeniero Bullrich y Cerviño, en el que hasta ahora funcionaba un centro comercial de la cadena Cencosud y que quedó en manos del empresario Eduardo Costantini por 127 millones de dólares.

El Gobierno también venderá terrenos ferroviarios en el explayón del barrio de Palermo, que se suman a la futura venta del terreno de la Policía en Belgrano, un predio de 9.986 metros cuadrados, casi una hectárea, ubicado en la manzana comprendida por la Avenida Juramento y las calles Echeverría, Cazadores y Artilleros.

