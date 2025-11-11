Con los triunfos de Racing y Ferro este lunes, el Torneo Clausura de Primera División del fútbol femenino ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final.

La Academia sorprendió a Newell's, último campeón del fútbol argentino, con la aparición goleadora de la defensora Serena Rodríguez, quien a los 89 minutos aprovechó un rebote de la arquera venezolana Micheel Rengifo para darle el triunfo 1-0 a las suyas en el Tita Mattiussi. Racing, dirigido por el exdelantero Héctor Bracamonte, se enfrentará en cuartos de final con San Lorenzo, que accedió directamente a cuartos por finalizar entre los dos primeros de su zona en la fase regular.

Por su parte, Ferro tuvo que esperar a los penales para dejar en el camino a Banfield como visitante. Fue 1 a 1 en los 90 minutos con goles de Abigail Ponce para las locales (a los 47) y la uruguaya Antonella Ferradans para las de Caballito (a los 56), y 3-1 en los penales. El Verdolaga no la tendrá nada fácil en la siguiente instancia ya que deberá enfrentarse a Belgrano de Córdoba, el mejor de la tabla general.

Los otros cruces tendrán a Boca (2º en la general) contra Gimnasia (7º; derrotó a San Luis en octavos) y a Talleres (3º) ante River (6º; eliminó a SAT en octavos).

Vale recodar que los partidos de esta instancia se acomodaron según un promedio de puntos de la fase regular, emparejando mejor contra peor (1º contra 8º) y siguiendo en esa sintonía (2º contra 7º, 3º contra 6º y 4 contra 5º). Todavía restan conocerse días y horarios de los enfrentamientos.