Las autoridades norteamericanas han puesto fin al plan de Ant Financial, filial de Alibaba, de adquirir por 1200 millones de dólares la compañía estadounidense de transferencia de dinero MoneyGram. Es una muestra más del escepticismo de la administración Trump en la compra de empresas estadounidenses por China y de las crecientes tensiones entre las dos mayores economías mundiales. Según comunicaron ambas empresas, el acuerdo fue bloqueado por el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, un panel gubernamental que analiza los acuerdos de compra en los que intervienen empresas no nacionales para medir los posibles impactos en la seguridad nacional. Según los analistas, con la adquisición de MoneyGram, Ant Financial tendría acceso a una gran cantidad de registros de flujos financieros dentro de Estados Unidos. Ese hecho, combinado con sus estrechos vínculos con el Gobierno de Pekín y la falta de reciprocidad en las políticas chinas, parece haber sido la razón de seguridad esgrimida para bloquear el pacto.