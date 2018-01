Enero:

Jung se presenta como un alumno díscolo de Freud ¿A qué queda reducido el espíritu si todo es una mascarada de la teoría sexual? -se pregunta. Y Freud se defiende. ¿Le teme? Dos veces se desmaya en su presencia.

Viernes 6 (en un Café de San Martín al 3000), ha muerto Ricardo Piglia. Enero (interminable) sigue su marcha: Berger, Laiseca, Bauman, Guarany.

Febrero:

Jorge Consiglio ha reescrito El Sur, de Borges. Será no más que la historia, como dijo Marx, ocurre por primera vez como tragedia y por segunda como farsa.

Sábado 18 y domingo 19. Antonio Di Benedetto en Zama y en El Silenciero , un paciente maestro de retórica: "Así es como se debe tratar el lenguaje ¿ve?".

Marzo:

A Abelardo Castillo no le gustaban los cuentos de Silvina Ocampo. Es cierto que parecen un resumen pero la voz narrativa, escueta y cargada de ironía, va siempre hasta el final.

Viernes 17. Saint Patrick. San Patricio no era irlandés, había nacido en Gales. Es probable que no expulsara serpientes ya que no existían en la isla allá por el año 400, ni que haya probado una gota de alcohol. Los irlandeses nunca han permitido que la realidad les estropee un buen cuento.

24 de marzo. O hay convicciones -y pasiones- o hay sentido común. Igual, uno no debería resignarse nunca ante la arbitrariedad de un Estado con jurisdicción sobre la vida y la libertad de las personas.

Abril:

Modiano comienza la novela El Lugar de la Estrella con un epígrafe que el editor (quiero creer que es el editor) juzga como chiste: un oficial alemán pregunta a un joven en París ocupada donde está la place de l´Etoile (en francés "plaza" y "lugar" se dicen igual). El muchacho se señala el pecho y responde: "acá".

En una calle en declive había una vez una galería de arte, o la hay todavía y está liquidando sus existencias. Me llevo grabados de Sergio Sergi.

Silvia Molloy en Desarticulaciones : hay que conservar lo que se pueda antes de que se agote la memoria.

Mayo:

Achaques, a cierta edad son una costumbre. "Curarse es olvidarse de los síntomas2, me dice un médico homeópata.

Daniel Link escribe que los discursos gobiernan la acción. Cuando somos chicos nos dicen lo que vamos a ser. Los libros y la lectura son símbolos de riqueza. Se lee para escapar de la pobreza, en un sentido amplio.

Junio:

Una serie de palabras triviales pueden desatar malos entendidos en cualquier conversación escrita. Los argentinos escribimos en estado de sospecha.

A diferencia de la novela moderna, fundada en el psicoanálisis, la característica de las obras post modernas es el fragmento (Macedonio, Duchamp, Walter Benjamin).

Miércoles 14. En cama. Me acuerdo cuando sufría de tuberculosis y vagaba cerca de la clínica Arago; de un tren de carga en Cuernavaca, alcoholizado. De la romántica anemia y del tifus de Bombay. Todos esos incidentes menores en comparación a esta gripe de la humedad rosarina.

Julio:

En el Castagnino: Caprichos y Disparates de Francisco de Goya y Lucientes, junto a pintores de Rosario. Don Francisco, pintor de cámara de cuatro coronas, fue haciendo y guardando estas estampas que no se publicaron hasta después de su muerte, como si detrás del racionalismo asomara lo feo y lo malo.

Caminar por el Bulevar sabiendo que Virgilio nos vigila, parar en el Nino a tomar café. Hace mucho frío, escribo medio agarrotado en la terraza. Pasa Eduardo D´Anna con un grueso tomo de Faulkner.

23. La única identidad posible es la que viene de la nostalgia -dice Trevisano ante la fachada del viejo Café El Cairo que han montado en el galpón Número 13. Después hablamos de Bolaño y de Fontanarrosa.

Agosto:

Sábado 5. Llueve a cántaros. Vamos a comer y después a beber, bastante. Hablamos de teatro. Trevisano empapado canta en la calle el tango Se Tiran Conmigo.

26. Desaparece un muchacho en el Sur. Una conciencia colectiva se levanta, explota en las redes, nos une.

Septiembre:

El fútbol y los bares. Déjà vu. Llegamos a una confitería céntrica donde solo hay turistas y mujeres grandes tomando el té. Exigimos de inmediato que pongan el partido.

Balzac describía objetos a través de la mediación de los sentidos, imágenes que funcionan como sinécdoques. Ejemplo: una casa, por la arquitectura. Ayer se jubila alguien después de cuarenta años de trabajo. Le regalamos un reloj.

Ahora hay Cafés "Pet friendly".

Octubre:

Lista de películas que compro en uno de los últimos videos clubs que cierra definitivamente: La senda Tenebrosa, Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Short Cuts, Brodway Dany Rose, El último Tren, El año pasado en Marienbad, Mr. Arkadin, La máscara de Dimitrios.

Cosas que ocurren en simultáneo: un tipo cuenta sus múltiples viajes por París y Venecia, a los gritos, en la terraza de un Café. Yo trato de leer Tentativa de Agotar un lugar parisino de George Perec. Tensión entre lectura y ruido, entre realidad y?.

Domingo 15. Con mi hijo Mariano en la Crack Bang Boom. "He venido hasta acá porque yo también hago comics", le dice al chico de las entradas.

Noviembre:

En Cáscara de Nuez , de Ian MacEwan, el narrador es un feto.

Me he mudado, arrastro una valija que se rompe en la calle con cuarenta tomos de Aguilar adentro.

Tengo que aprender el nombre de los árboles de la vereda.

Diciembre:

8. Árbol de navidad: mi madre tuvo que vender alguna cosa para comprarlo -quizá unos sillones- después de una de las tantas mudanzas que el agio de los alquileres le obligó a asumir. Era mucho más grande entonces, era inmenso. Vino a formar parte de años contradictorios. Le damos a ciertos objetos un poder que no tienen. Por más que lleven rostros y voces indecibles. Por más que todavía resistan una campana, un farol, unas estrellas.

Peter Handke escribe como tirándole la bronca al lector. Pero en algo tiene razón: los diarios no tiene un final, solamente se interrumpen.