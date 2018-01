El ex ministro y frustrado candidato a senador Florencio Randazzo se sumó a quienes quieren ver a todos dentro del justicialismo y que las candidaturas se diriman en las internas. “Hay que ir todos juntos y acompañar al que salga del consenso o de las primarias. Yo mantengo lo que digo”, señaló durante sus vacaciones en Valeria del Mar. Entre esos sectores que desea ver en el peronismo y compitiendo, Randazzo incluyó al kirchnerismo y al massismo.

“Yo nunca me moví, siempre estoy adentro”, respondió Randazzo, al ser consultado sobre su disponibilidad a construir políticamente dentro del peronismo. Por cierto, Randazzo le había propuesto a Cristina Kirchner resolver quién era el candidato a senador en las primarias de agosto pasado pero la ex presidenta no quiso. En cambio, le ofreció ser su compañero de fórmula o el primer candidato a diputado de su lista y ahí el que no quiso fue Randazzo. Compitieron en boletas separadas: CFK con Unidad Ciudadana y el ex ministro con la del Frente Justicialista Cumplir, que en lo legal fue la boleta del Partido Justicialista “oficial”. De ahí que afirme que nunca se fue.

La cosecha electoral de Randazzo no fue buena. Apenas superó el cinco por ciento y consiguió que ingrese un solo diputado, el intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca. Ayer, el ex ministro dijo que no le cerraba la puerta a nadie y que está dispuesto a dialogar con todos los dirigentes del peronismo. Sin embargo, dejó en claro que considerada agotado el ciclo de Cristina Kirchner como candidata. “¿Cuántos votaron a Macri sólo porque ya no querían saber nada con Cristina? El peronismo tiene que estar preparado para resolver esa inquietud”, sostuvo en una conversación con el portal Infobae. Adelantó que “es un bicho político” y que “obviamente voy a seguir jugando”, pero no quiso decir si tenía previsto candidatearse de nuevo en 2019. “No me vuelvo loco, no necesito vivir de la política, mirá cómo estoy, acá tranquilo en la reposera”, respondió.

Luego de pasar sus vacaciones familiares en la costa atlántica, Randazzo retomará sus reuniones en su despacho porteño del Palacio Raggio, donde comenzará a tejer acuerdos para posicionar a su espacio “Cumplir” en el armado justicialista de la provincia de Buenos Aires. El nuevo titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, se reunió la semana pasada con Sergio Massa y también tenía la intención de ver a Randazzo (ver aparte).

A propósito de ese encuentro de Menéndez, ayer desde el Frente Renovador descartaron que pudiera hacerse un encuentro entre Massa y Cristina Kirchner. “No tenemos nada en común con el kirchnerismo ni con Cristina. No vamos a estar al lado de personas que tengan en la mochila cuentas pendientes con la Justicia”, sostuvo la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, en una entrevista con La Nación. Allí evaluó que un acuerdo con la ex presidenta era “absolutamente incompatible con la relación de amistad y trabajo conjunto que tenemos con Margarita (Stolbizer)”.