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El País

La obligan a seguir con tobillera y sin visitas

La Justicia profundiza la persecución a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la expresidenta y ratificó que tiene que usar tobillera electrónica y mantuvo la restricción del régimen de visitas.

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20260529 cristina fernandez de kirchner, acto peronismo de la ciudad 20260529 cristina fernandez de kirchner, acto peronismo de la ciudad Leandro Teysseire

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