En la 71 edición de los premios BAFTA de la Academia de Cine Británica, que tendrá lugar el 18 de febrero, La forma del agua, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se afianza como una de las favoritas. La película cuenta con 12 nominaciones, incluidas las de Mejor Película, Director y Actriz. Del Toro, que el domingo alzó el Globo de Oro como mejor director, se disputa el BAFTA con el canadiense Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), el italiano Luca Guadagnino (Call Me By Your Name), el británico Christopher Nolan (Dunkerque) y el estadounidense Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Entre las actrices, el galardón se lo disputarán Sally Hawkins, Frances McDormand, Annette Bening, Margot Robbie y Saoirse Ronan. Mientras que entre los actores, Gary Oldman en la piel de Winston Churchill parte como favorito frente a Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Jamie Bell y Timothée Chalamet.

Por su parte, como actores de reparto fueron nominados Christopher Plummer (quien, en un sonado episodio post denuncias de abuso, reemplazó a Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo), Hugh Grant, Willem Dafoe y Sam Rockwell y Woody Harrelson. Mientras que, en el lado femenino se disputan el BAFTA Allison Janney, Kristin Scott Thomas, Laurie Metcalf, Lesley Manville y Octavia Spencer. En la categoría de Películas de Habla no Inglesa, las nominadas son la francesa “Elle”, de Paul Verhoeven; la camboyana First They Killed My Father, de Angelina Jolie; la coreana The Handmaiden, de Park Chan–wook; la rusa Loveless, de Andrey Zvyagintsev, y la iraní The Salesman, de Asghar Farhadi.