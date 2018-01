Al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no le quedó más remedio que responder las críticas que realizó al gobierno nacional el cercano sindicalista Luis Barrionuevo. “No nos impactan en lo más mínimo”, dijo el funcionario luego de que el gastronómico le presagiara a la administración de Cambiemos un final similar al de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa por atacar al sindicalismo.

“Lo que dijo Barrionuevo no nos impacta en lo más mínimo. Fue una frase desafortunada, quiero que esos dirigentes se preocupen para ver cómo hacemos para generar oportunidades de trabajo a todos los argentinos”, afirmó Triaca durante una entrevista radial. La respuesta surgió una vez que Barrionuevo, de buena relación con Mauricio Macri, rechazara los ataques al sindicalismo por parte del Gobierno: “Nadie orina agua bendita. No hay que generalizar para desviar la atención sobre algunos temas. A los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y no terminaron su mandato.”

Triaca buscó bajarle el tono a la polémica declaración pero tuvo que referirse a la injerencia del Gobierno sobre las decisiones de los jueces. En ese sentido señaló que “es la Justicia la que tiene el trabajo de juzgar a los que no cumplen la ley. No tenemos una actitud persecutoria, le damos paso a la Justicia para que haga lo que tiene que hacer”, indicó. En cuanto a las futuras negociaciones paritarias el ministro insistió en que el gabinete económico estima una inflación del 15 por ciento para 2018 sin recordar, tal vez, que los integrantes de ese gabinete ya anunciaron la modificación de la pauta inflacionaria para este año: “Se empieza con una expectativa superior a la que después termina siendo. Ha ido bajando la inflación, no como la proyección del Banco Central, pero claramente hubo una baja que todos los economistas lo vienen señalando, y así va a seguir”, indicó con inusitado optimismo.