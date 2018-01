“Estamos pagando la factura frente a los poderosos”, insistió ayer el ex vicepresidente Amado Boudou en una entrevista luego de que se le concediera la excarcelación. Allí, Boudou se dedicó a explicar porqué era “mentira” lo de la “pesada herencia” del gobierno de Cristina Kirchner. “Nunca hubo un traspaso de Gobierno donde el Banco Central tuviera tantas reservas, el desempleo tan bajo, el desendeudamiento. La economía estaba mejor cuando terminó el Gobierno de Cristina que hoy. No hay ninguna duda”, esgrimió Boudou, quien hoy irá a Tribunales para notificarse personalmente de su excarcelación. El ex vicepresidente se mostró en una foto junto al dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. “Anoche vino a casa Amado. Junto a otros amigos y compañeros, conversamos sobre la terrible experiencia de la pérdida de libertad y sobre los presos políticos que el régimen macrista mantiene injustamente encerrados”, posteó Sabbatella.