El vocero de la familia Galarza, Jorge Zorzoni, difundió mediáticamente un cuaderno íntimo de Nahir, la adolescente de 19 años detenida por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, donde se describe que la joven era víctima de violencia machista por parte de su pareja.

“Su manipulación, violencia psicológica y física durante tanto tiempo me llevó a cambiar mi forma de ser, a convertirme en una persona insegura, reservada y más callada”, dice el cuaderno presentado en los medios como un diario íntimo de la joven. En otro de los pasajes de la libreta, donde no figura la fecha en que fue escrito, se afirma que Pastorizzo, asesinado el 29 de diciembre en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, trataba a la adolescente “como a un objeto”. “No paraba de gritar, insultar, golpearme y golpear cosas agresivamente. Él me culpaba de que se pusiera en ese estado”, aparece en el documento.

Si bien varias hojas de ese cuaderno llegaron a distintos noticieros, el fiscal de la causa, Sergio Caffi, aseguró que el diario íntimo no forma parte del expediente judicial ya que no forma parte del expediente en el que se investiga el homicidio de Pastorizzo. Es decir, hasta el momento no tiene valor jurídico.