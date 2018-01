El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz descansa en su casa de Mar del Plata desde que la Justicia, al borde del comienzo de la feria de verano, le habilitara el beneficio de la prisión domiciliaria. Los sobrevivientes, los familiares de sus víctimas y los testigos de sus crímenes, no. Ayer, acompañados por la Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora Nora Cortiñas, un grupo de querellantes insistió en que sea habilitado el receso estival para que la Casación discuta el beneficio otorgado al “más peligroso de los genocidas”. El pedido fue recibido por el juez Herminio Canero, uno de los responsables de otorgar el régimen de detención especial a quien fue jefe de la Dirección de Investigaciones de la Bonaerense durante la última dictadura cívico militar. Canero adelantó a los peticionantes que esperaría hasta febrero, pero no dio más noticias.

“El juez se mostró reticente a habilitar la feria, expresó que en su opinión no había razón por la cual no esperar hasta febrero”, explicó a este diario el abogado Ernesto Lombardi, quien ayer acompañó a querellantes del juicio que sigue el TOF 6 a Etchecolatz y otros genocidas, a presentar un pedido de habilitación de feria para discutir el beneficio de domiciliaria definitorio para el ex comisario de la Bonaerense.

La presentación fue hecha ante Canero, quien hasta ayer presidió el tribunal de feria receptor de pedidos relacionados con el TOF 6, que él mismo integra. “Se le explicó al juez que en su prisión domiciliaria Etchecolatz continúa haciendo tareas de inteligencia, lo que aumentó el temor y el riesgo de que se prolongue esta nueva situación”, resumió Lombardi.

Los sobrevivientes y familiares de víctimas representados por él y Pablo Llonto en la cabeza de querella del juicio por un centenar de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado en los centros clandestinos que funcionaron en la Comisaría de Monte Grande y la División Cuatrerismo insistieron ayer en que Canero habilite el receso estival y dé curso al recurso de Casación que la querella había presentado el 29 de diciembre pasado, dos días después de que él y sus compañeros en el TOF 6 José Martínez Sobrino y Julio Panelo otorgaran la domiciliaria a Etchecolatz. Entonces, el recurso no sorteó la feria.

Según los abogados querellantes sucedieron hechos nuevos que vuelven “urgente” el levantamiento de la feria judicial para que la Casación evalúe la domiciliaria: el rechazo que la Sala 1 de la alzada decidió el viernes pasado a un pedido de eximición de prisión del propio Etchecolatz y los “hechos nuevos de amedrentamiento que sufrieron vecinos” del Bosque Peralta Ramos por parte del represor desde que regresó al barrio. Allí se juntan tanto testimonios como fotografías que muestran que el propio Etchecolatz –o alguien con quien convive– sacó fotos desde el interior de la vivienda a los vecinos mientras repudiaban su presencia semanas atrás.

El pedido para que la domiciliaria de Etchecolatz sea tratada durante la feria ingresó pasadas las 7, pero Canero recién recibió a los querellantes al mediodía. “Nos dijo que creía que no ameritaba abrir la feria”, contó a PáginaI12 Cristina Comandé, una de las sobrevivientes de los crímenes evaluados en el juicio a cargo del TOF 6. “Y nosotros le respondimos con argumentos por qué creíamos todo lo contrario. Etchecolatz es un terrible genocida, un simulador, no un pobre viejito. Que a las razones de siempre para que siga en cárcel común se le sumaron los hechos graves que sufrieron los vecinos del Bosque, lo cual demuestra que Etchecolatz un jefe de inteligencia siga haciendo inteligencia”.

Cortiñas, por su parte, evaluó que Canero fue “inflexible” en su postura, algo que no le cayó bien. “Etchecolatz no es un detenido cualquiera, es el más peligroso de estos genocidas, es un caso paradigmático. Nos preocupa a todos, todos corremos peligro”, lamentó.

Sin novedades hasta última hora de ayer, los abogados querellantes especulaban con posibles variantes. Una apuntaba a que Canero haya directamente rechazado la habilitación de la feria. De ser así, el recurso será tratado por la composición habitual del TOF 6 en febrero. La otra, a que le dejara en manos de las nuevas autoridades estivales la decisión. Ayer fue el último día de quienes se hicieron cargo de las “urgencias” judiciales durante la primera semana de enero. A partir de hoy, el lugar de Canero lo ocupará Panelo, casualmente, su compañero en el TOF 6. La Casación también quedó en manos de nuevas autoridades. Alejandro Slokar, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques –quienes rechazaron la excarcelación de Etchecolatz la semana pasada– serán reemplazados por Eduardo Riggi y Angela Ledesma.