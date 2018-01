El secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Roberto Baradel, criticó el decreto que eliminó la paritaria nacional docente y advirtió que esa resolución viola la ley de Financiamiento Educativo. “Le niegan a los docentes paritarias libres. El ministro de Educación no está enterado de cómo es el sistema educativo”, apuntó el dirigente contra el funcionario Alejandro Finocchiaro.

"Violan las leyes nacionales. La ley de Financiamiento Educativo indica establecer el piso salarial nacional. Le niegan a los docentes paritarias libres", sostuvo Baradel en diálogo con la radio AM 750. Para el dirigente, el ministro de Educación “no está enterado de cómo es el sistema educativo". "El Gobierno está dejando que cada provincia resuelva como pueda. Es el sálvese quién pueda", remarcó el dirigente, que al igual que el resto de los gremios, equiparó la medida con la década de los 90.

Apuntó también que el objetivo del Ejecutivo nacional es "vaciar las organizaciones sindicales". No pueden acallar a los gremios", sostuvo Baradel y criticó el techo del 15 por ciento que el jefe de Gabinete marcó para las negociaciones paritarias de este año. "El Gobierno le está diciendo a los gremios que tienen que negociar salarios a la baja. Hasta ahora no obtuvimos respuesta y no hubo convocatoria oficial a la paritaria bonaerense", remarcó el dirigente.