La cuarta entrega de Toy Story ya tiene quien la escriba. Tras la abrupta salida de Rashida Jones y Will McCormack como guionistas, finalmente Pixar amunció que Stephany Folsom será la encargada de llevar adelante la historia de la exitosa película animada. De escasa trayectoria, Folsom fue una de las guionistas detrás de Thor: Ragnarok (2017), aunque por cuestiones formales no pudo ser parte de los créditos de la película. Si bien el guión de Toy story 4 no está escrito, los medios estadounidenses especializados señalan que la idea de los ejecutivos de Pixar es que la cuarta entrega de la saga sea una continuidad temporal de la tercera, con Woody, Buzz Lightyear y el resto de la banda de juguetes viviendo en casa de Bonnie. El próximo episodio de la que fue la primera película realizada por Pixar ahora sí parece encaminarse a un final feliz, tras la polémica que se había generado en torno a la decisión de John Lasetter de licenciar a los anteriores guionistas por “comportamiento inadecuado”. De hecho, The Hollywood Reporter había dejado entrever que el alejamiento de la dupla original de guionistas se había debido a “avances no deseados” por parte del ejecutivo de Disney Pixar. Sin embargo, Jones y McCormack emitieron un comunicado desmintiendo a la publicación. “No dejamos Pixar –aclararon los guionistas– debido a avances no deseados. Eso no es verdad. Nos separamos del estudio por diferencias creativas y, más importante, filosóficas. Hay muchísimo talento en Pixar, y continuamos siendo fans de sus películas. Sin embargo, también se trata de una cultura donde las mujeres y las personas de color no tienen la misma voz creativa.”