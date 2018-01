Convertido en gran enemigo público

"Volvemos a poner a Alan Funes a disposición de la Justicia provincial para que rinda cuentas", anunció ayer el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Fue luego de varios días de tensión a partir de la ola de 14 homicidios en la primera quincena de enero, en medio de la polémica con el Poder Judicial por los beneficios a detenidos y la merma de personal durante la feria. Minutos antes, el joven de 19 años, con un chaleco policial en la cabeza, remera y jeans ajustados, fue parado frente a una docena de cámaras locales, en el salón de la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras un agente lo sostenía por las esposas, para que se tomaran imágenes. Había sido detenido cinco horas antes, junto a su novia, mientras dormían en la planta alta de Callao al 3900, en barrio Itatí. La exposición de Funes -acusado por un homicidio y sospechado en otro-, que era buscado desde el 5 de enero pasado tras haber escapado de una prisión domiciliaria, generó sorpresa en la sala donde la prensa esperaba la palabra del funcionario. En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró la captura. Hoy, se reúne con el gobernador Miguel Lifschitz en Buenos Aires.

Alan es miembro de una familia que hace años tiene un enfrentamiento que se dirime a fuerza de balas, con la familia Camino -del fallecido líder de la barrabrava de Newell's, Roberto "Pimpi"-, en zona sur. Cuando se fugó, esperaba preso en su casa, acusado por un crimen de 2016. Mientras estuvo en la clandestinidad, también fue mencionado en el homicidio de Marcela Díaz, hermana de otro barra, cercano a los Camino; y lanzó amenazas por las redes sociales, tras el crimen de su hermano Ulises.

Alan dormía con su novia, Jorgelina S., de 24 años, cuando la policía los sorprendió pasadas las 7 de ayer, en la planta alta de dos dormitorios, cocina comedor y un baño en el que se encontró un arma calibre 9 milímetros y pocos gramos de marihuana. Ahí estaban hacía una semana. Alan no dijo nada. Tampoco se resistió.

Tanto Pullaro como Bullrich destacaron el trabajo conjunto de las fuerzas provinciales y federales, en tareas de inteligencia para dar con el chico buscado desde hacía más de dos semanas, cuando huyó al viralizarse un video de Año Nuevo en el que se lo ve disparando balas de ametralladora al aire; mientras debía estar cumpliendo la prisión domiciliaria otorgada en octubre, tras haber estado un año y medio preso en el Instituto e Recuperación del Adolescente (IRAR).

"Es muy importante lo que logramos en este trabajo conjunto apuntado a la inteligencia, la prevención y la investigación, y hoy pudimos concluir en la detención de una persona muy violenta que estaba visto como uno de los cabecillas de uno de estos dos grupos que se enfrentaba en barrio Tablada. Queremos ser cautos y decir que esto no determina nada, porque nuestra labor apunta a seguir trabajando para disminuir la violencia, como se logró el año pasado; e identificar a las personas que pretenden liderar organizaciones criminales". Según detalló: "Esto tuvo que ver con tareas de inteligencia de la PDI y las fuerzas federales. Es una persona muy peligrosa, no solo por los antecedentes, sino por cómo lo hemos visto disparando una ametralladora en las fiestas de fin de año. Estas bandas no tienen la peligrosidad y complejidad de otras que tuvimos en la ciudad de Rosario. Este Gobierno lo pone a disposición de la Justicia, como lo hicimos con Alexis y Andy Camino; con Tubi Segovia y Pelo Duro. No vamos a permitir que se vuelva a conformar una organización compleja criminal en la ciudad", prometió.

La ministra Bullrich celebró la detención, tras ser notificada por el jefe regional de Gendarmería, Gustavo Esteban Campagno. "Es un buen día y un buen mensaje para todos los rosarinos que se van a levantar con esta noticia de que el trabajo en equipo con Santa Fe dio este resultado", saludó.

Hoy, Alan será llevado a los Tribunales provinciales, donde la Justicia de Menores actuará en consecuencia de la captura por el crimen de Eugenio "Pibu" Solaro, perpetrado en mayo de 2016, cuando el acusado tenía 17 años; mientras que mañana será imputado por los nuevos hechos que se le achacan. En principio, la fiscal Gisela Paolicelli lo acusará por la tenencia de arma hallada, pero también podría ser por el hecho que lo llevó a fugarse. En tanto, este diario pudo saber que también tomó la causa la fiscal de Homicidios, Georgina Pairola. Es que el joven fue mencionado como parte de quienes protagonizaron la balacera que terminó con la vida de la hermana de "Tubi" Segovia. Su novia también estaría implicada.

Familia. Los Funes encabezaron las crónicas más sangrientas del verano. El 7 de enero, fue asesinado su hermano, Ulises, en Entre Ríos y Garay. Su otro hermano, Lautaro "Lamparita" Funes -preso desde el año pasado en el operativo Los Miserables- no tardó en prometer venganza por las redes sociales, desde la cárcel de Piñero, y prometió "filas de muertos". Entonces se requisó su pabellón, le encontraron celulares y fue trasladado a Coronda, donde dijo tener por su vida. Alan ya estaba prófugo, y también se burló desde su muro de Facebook, por esos días.

Sebastián Granata En Callao al 3900 encontraron a Alan Funes con su novia.

Sobrina. La joven detenida ayer con Alan, es sobrina de un hombre que fue asesinado en 2010. Domingo Selerpe era conocido en La Tablada por la venta de estupefacientes en la zona. Tenía 52 años y le decían Mingo. Según las crónicas de la época, era parte de la segunda generación de un clan conformado para el negocio ilegal.

Operativo enero. Pullaro dio cifras de las detenciones de la última semana. "El operativo fue llevado adelante en conjunto con las fuerzas federales y en la última semana tuvimos buenos resultados", adelantó. "Logramos 474 detenciones (50 mujeres y 424 varones); tuvimos 10 armas de fuego secuestradas; 2911, personas identificadas; 866 motos y 1400 autos controlados, lo que permitió recapturas de personas buscadas por la Justicia". En ese sentido, el funcionario sumó: "De esta manera queremos seguir trabajando, como lo hicimos el año pasado, el anteaño y este año, conjuntamente con la Fiscalía".

Justicia. En las últimas semanas el Ministerio de Seguridad criticó duramente a la Justicia por la reducción de personal en feria y por los beneficios a detenidos. Desde Tribunales, varias voces salieron a responder. Incluso, desde la Cámara Penal se dieron números "concretos" de audiencias para dar cuenta de la carga de trabajo de enero.