“La calidad del servicio que prestan las distribuidoras Edenor y Edesur “refleja el cumplimiento del sendero de mejora fijado por la Revisión Tarifaria Integral (…). Las inversiones ya se ven en la calle, pero demandará todavía un poco más de tiempo para que el usuario reciba la calidad óptima del servicio”. Aunque lo anterior suene a un argumento propio de las empresas para encubrir los baches en su gestión, en realidad es la palabra oficial, reflejada en el Primer Informe Semestral de Desempeño de Edenor y Edesur, correspondiente al período Marzo-Septiembre de 2017. Pese a los cortes de servicio, los reclamos crecientes de usuarios y un nivel de tarifazos que puso en controversia la universalidad del servicio (hubo negocios que debieron discontinuar su actividad por no poder afrontar las nuevas facturas), el Ministerio de Energía realizó una evaluación altamente auspiciosa sobre el desempeño de las distribuidoras anticipando, incluso, que con los futuros tarifazos la situación será todavía mejor.

El método de evaluación que aplica la cartera que dirige Juan José Aranguren es la comparación de los parámetros de servicio (frecuencia y duración de los cortes, principalmente) con un horizonte o proyección de resultados esperados entre 2017 y 2021. “En el caso de Edesur, la frecuencia media de cortes por usuario - una vez descontados los eventos de Fuerza Mayor tales como fallas en alta tensión y fuertes tormentas, ajenos a las distribuidoras - fue de 3,13 veces en el semestre, por debajo de 3,28 veces fijado por la Revisión Tarifaria Integral (RTI), y la duración media del corte fue de 14,6 horas, también por debajo del objetivo prefijado en el sendero de reducción de 17,3 horas. Los mismos indicadores fueron 3,31 veces y 15,66 horas incluyendo los eventos de Fuerza Mayor”, celebra el informe de Aranguren. “En el caso de Edenor, la frecuencia media de cortes por usuario fue de 4,25 veces en el semestre -por debajo de 4,82 veces fijado por la RTI - y la duración media del corte fue de 12,27 horas - por debajo de 15,10 horas fijado en el sendero”.

La impecable mejora registrada por la cartera energética no se compadece con el dato de la cantidad de usuarios perjudicados, que según estimaciones privadas alcanzó un incremento del 66 por ciento en diciembre de 2017 con respecto al mismo mes del año anterior. El propio Informe declara “inexactos” esos datos, señalando que la comparación no toma en cuenta “razones de fuerza mayor” no imputables a las distribuidoras. Sin embargo, al ajustar la información, el propio Ministerio concluye que la cantidad de afectados por los cortes aumentó, en el mencionado período, en 49 por ciento en el caso de Edesur y 4 por ciento entre clientes de Edenor. De todos modos, la evaluación oficial sobre el desempeño de las distribuidoras es altamente positivo y promete que lo será mucho más gracias a los futuros tarifazos.