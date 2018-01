A través de un video, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aclaró que, a pesar de las obras de remodelación de la plaza, no se interrumpirán las rondas de los jueves, que mañana los antiguos pañuelos dibujados sobre las viejas baldosas serán reemplazados por otros de papel y que ya fueron trasladados dos de los pañuelos más grandes a la sede de la organización. Hebe, quien denunció que la plaza "ya no es más la de Perón y las Madres", aclaró que le habían pedido al Gobierno nacional retirar los objetos de la asociación que se exponen en el ex Museo del Bicentenario, en el cual la actual administración incorporó una foto del dictador Leopoldo Galtieri, acompañado por Jorge Videla y Roberto Viola.