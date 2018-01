El 5 de febrero. Esa parece ser la fecha elegida al azar por la mayoría de las emisoras para poner en marcha la programación radiofónica 2018. En medio de una de sus peores crisis económicas, con retiros voluntarios, despidos y un ajuste que llega a que incluso emisoras históricas salgan a lotear sus espacios al mejor postor, la radio argentina se prepara para encarar un año en el que la incertidumbre reina en el medio. Sin embargo, hay otro día en el calendario que resalta: el 21 de febrero. Ese es el día en el que volverá a la radio Lalo Mir, protagonista de esta suerte de mercado de pases que cada año se abre entre diciembre y enero. El animal de radio regresará a Pop (FM 101.5), con un programa diario que irá de 9 a 13. Mir ocupará el espacio que hasta el año pasado encabezó Beto Casella, protagonista de otro de los pases fuertes de la temporada, ya que desembarcará en la Rock & Pop (FM 95.9) con Bien levantado. Una pretemporada que encontró más movimientos en la FM que en la AM, que este año sumó a Radio El Mundo y a Rivadavia al grupo de emisoras en crisis.

El regreso de Lalo Mir al dial es una de las grandes noticias de la radio argentina. Tras el año sabático que se había tomado para “recargar las pilas”, el hombre que sigue frotando la lámpara cada vez que la luz de “AIRE” se enciende en el estudio, retorna al éter para seguir jugando con los sonidos. “Será un programa de interés general, bastante de autor, poco serio, polirubro, con un límite no muy preciso entre ficción y realidad”, le adelantó a PáginaI12. Ese será el único cambio en la Pop, que mantiene a Alejandro Korol en la primera mañana, a Coco Sily a partir de las 13 y a Elizabeth Vernaci en el horario del regreso.

Víctor Hugo Morales continúa en la AM 750 con La mañana.

Tras años de no encontrar el rumbo, escándalos y despidos de por medio, la Rock & Pop buscará este año recuperar algo del brillo de lo que fue. Para eso, los ejecutivos de Fenix Entertainment Group decidieron apostar a la contratación de una figura como Casella, menos rockera que la línea tradicional de la emisora, pero alguien que en los últimos años se mantuvo entre los más escuchados de la FM. Bien levantado irá diariamente, de 9 a 13, con Lola Cordero, Fernanda Carbonell y Alacrán. La renovación de la programación en la que el rock vivía se completa con el arribo de Martín Ciccioli a la primera mañana con ¿Quién paga la fiesta?, mientras que en estas horas se define la llegada de Jey Mammon para conducir el segmento de la tarde.

Continuando con la FM, Radio Mega (98.3) buscará reemplazar a Ciccioli con Juan Di Natale. El ex CQC se encuentra negociando la posibilidad de hacerse cargo de la primera mañana, pero para eso deberá definir su situación laboral en Radio Cantilo (FM 101.9), donde desde hace unos años está al frente de la segunda mañana. Bebe Contepomi sigue al frente de Todo lo demás también, de 9 a 13. Otro de los nombres que por estas horas suenan para sumarse a La Mega es el del Ruso Verea, con un programa que cruce la música, la actualidad y el fútbol en el año del Mundial de Rusia. Los sábados, de 9 a 12, Cheque en blanco continuará copando la mañana, de la mano de Alfredo Zaiat y compañía. El resto de la programación aún resta por definirse.

En el resto de las FM no hay demasiados novedades. Tanto La 100 como Metro, al igual que Radio con vos, mantienen sus programaciones sin cambios. A su vez, FM Blue (100.7) mantendrá su programación de lunes a viernes, pero renovará su grilla los fines de semana, con las incorporaciones los sábados de Daniel Malnatti (10 a 12) y de Gisela Busaniche (12 a 14), y los domingos con el desembarco de Dalma Maradona junto a Martín Reich para ponerse al frente de Un chino, que irá de 10 a 13. La novedad más fuerte de Nacional Rock (93.7), en tanto, será un programa de mujeres conducido por Silvana Sosto, de 14 a 16, que si bien no tiene nombre aún se sabe que cada día estará acompañada por una mujer distinta: Gloria Carrá (lunes), Soledad Rodríguez Zubieta (martes), Emme (miércoles), Candela Vetrano (jueves) y probablemente Florencia Halfon (viernes). Además, a La Casa Rodante (16 a 18), que conduce Frankie Langdon, se sumará Pipo Cipolatti.

DyN Beto Casella irá de 9 a 13 en la Rock & Pop.

Tras la lluvia de denuncias por acoso laboral, Ari Paluch finalmente no regresará con el histórico El exprimidor a Radio Latina, tal cual era la intención del conductor. El fin de una era.

Noticias de ayer y hoy

En la AM los cambios son más moderados que en otros años. En Radio Mitre, que encabeza las audiencias, no habrá ninguna novedad. Algo similar sucede con la AM 750, la radio que más creció en cantidad de oyentes en los últimos dos años, ubicándose cuarta entre las emisoras más escuchadas. La única incorporación de la emisora será Carlos Ulanovsky, quien conducirá un ciclo en la tarde de los sábados, día en el que La primera página, con Gisela Marziotta, pasará a asumir la segunda mañana. En la emisora del Grupo Octubre se mantiene la programación periodística durante la semana, que comienza a las 6 con Federica Pais y todo el equipo de Te quiero, continúa a las 9 con La mañana con Víctor Hugo Morales (que ya es el segundo programa más escuchado de AM en la segunda mañana), a las 12 llegan Bernarda Llorente y Claudio Villarruel con Detrás de lo que vemos, para después darle lugar a Una nueva aventura, Que vuelvan las ideas, Arqueros, ilusionistas y goleadores, El eterno retorno de las 8, La casa invita y el cierre del día a cargo de Alejandro Dolina y La venganza será terrible.

Luciana Granovsky Gisela Busaniche estará en la programación de FM Blue.

“La idea de la AM 750 para 2018 es seguir consolidando el crecimiento de una programación cuya coherencia artística y periodística caló fuerte en las preferencias de los oyentes. El equipo radiofónico, sumado al aporte informativo y conceptual de los principales columnistas de Página/12, convirtió a la radio en una opción interesante en el mapa radiofónico argentino”, explicó Eduardo Aliverti, director de la emisora, cuyos estudios principales se encuentran en pleno trabajo de remodelación y ampliación.

En AM, la que sufrirá más modificaciones será Radio 10. La emisora del Grupo Ceibo, aún sufriendo los bemoles del conflicto accionario y judicial por el cambio de dueño, fue la primera en “patear el tablero” cuando en octubre pasado despidió a Roberto Navarro, el conductor de la segunda mañana, espacio que cosechaba altos índices de audiencia, en tándem con Mañana Sylvestre, el programa de Gustavo Sylvestre. La abrupta salida de Navarro deterioró la audiencia de la la 10, que en los últimos tres meses perdió el 30 por ciento de sus oyentes. En ese contexto, desde el 5 de febrero Radio 10 moverá sus fichas con un apuesta fuerte: Sylvestre volverá a la primera mañana (de 6 a 10), para darle pie a Baby Etchecopar, que dejará el horario del mediodía para pasar a conducir la segunda mañana (de 10 a 14). La otra incorporación de la emisora es la de Maxi Palma, el periodista deportivo que encabezará un ciclo diario de 19 a 20, donde combinará deportes y marketing. Resta aún saber qué programa ocupará la franja de las 14, ante la negativa de Angel De Brito a formar parte de la emisora, que adelantará una hora el comienzo de La vuelta de Zloto, que desde febrero irá de 16 a 19.

Pablo Piovano Pipo Cipolatti se suma a La Casa Rodante, por Nacional Rock.

La llegada de Etchecopar a la segunda mañana de la 10 no será el único cambio que sufrirá el éter argentino en esa competitiva franja horaria. El análisis informativo también se endurecerá en la segunda mañana de radio La Red (AM 910). Tras años en la emisora del Grupo Vila, y como consecuencia de un programa que no pudo despegar en audiencia, Luis Majul y La cornisa ya no formarán parte de la programación que en el último trimestre saltó al segundo lugar entre las más escuchadas de AM. El periodista elegido para reemplazar a Majul es Eduardo Feinmann, que desde el 5 de febrero se hará cargo del espacio diario que va de 9 a 12. Además de la salida de Majul, otro de los que dejará de tener lugar en La red es Carlos Bilardo, tras dos décadas al frente de su programa nocturno diario. Luis Novaresio, Gustavo López, Alejandro Fantino, Jonathan Viale y Eduardo Aliverti continuarán en la emisora con sus ciclos.

Uno de los hechos que describe la magnitud de la crisis económica que atraviesa la radio lo marca el hecho de que a poco más de 4 meses del comienzo del Mundial de Fútbol de Rusia sólo radio la Red adquirió los derechos para transmitir los partidos. A la AM 910 se podrían sumar la AM 750 y Continental (AM 590), que se encuentran en plenas negociaciones para poder relatar también los partidos.

En la alicaída Continental los cambios serán más estéticos que profundos. Nelson Castro se mantendrá en la primera mañana con La mirada despierta, aunque absorbiendo una hora más (de 6 a 10) y con las incorporaciones a la mesa de Alejandro Gardinetti (humor), Alejandra Maglietti (espectáculos) y el ya aterrizado Carlos Burgueño (economía). A las 10, Daniel López continuará encabezando la segunda mañana, pero ahora acompañado por la periodista Dominique Metzger. Fernando Bravo continuará con su tradicional ciclo, al que se le sumará Laura Ubfal con la información del espectáculo. Otra novedad de Continental será que a las 17 habrá un resumen de noticias a cargo del “Turco” Elías, previo al arribo de la tira deportiva a cargo de Mariano Closs. De 20 a 22, Carlos González Prieto se suma con Algo que contarte, en una coproducción, mientras que la franja de las 22 aún no está definida. La AM 590 suma, además, a Mario Portugal con Semanario a la programación de los sábados (9 a 11), mientras que Campeones se suma con la actividad automovilística los sábados (13 a 17) y domingos (8 a 14.30). En Radio Del Plata (AM 1030), donde sus trabajadores siguen cobrando sus sueldos en cuotas, no habrá cambios en su programación. No es poco para una emisora que, por sus problemas económicos, en el último tiempo sufrió una sangría de programas y conductores.

Un párrafo aparte merece Radio Nacional (AM 870). La emisora estatal –que despidió a 14 trabajadores a comienzos de año– tomó una decisión por lo menos polémica de cara al 2018, que pone en evidencia la política de ajuste: repetirá diariamente en la AM 870 la programación de la FM Nacional Rock entre las 22 a 24. En el dúplex nocturno, que le permitirá ahorrar producción a la AM 870, se retransmitirán los programas de Richard Coleman (lunes), Diego Frenkel (martes), Willy Crook (miércoles), Cucho Parisi (jueves) y Nito Mestre (viernes). La principal novedad de Nacional será la llegada de Silvina Chediek a la programación, con Mil gracias, un ciclo de interés general que se emitirá de 10 a 12.