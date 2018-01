Piper Chapman de Orange is the new black (Taylor Schilling). La buena chica burguesa que acabó en una prisión por transportar dinero del narcotráfico. Sorpresivamente se volvió la reclusa más jodida de la penitenciaría Litchfield. Le mintió a su ex, no respetó ningún código carcelario, se hizo odiar por el resto de las presas, guardia cárceles y hasta por la audiencia. Así y todo la barbie mimada, autocomplaciente y quejosa sigue en pie. Si le dieran la pena capital lograría que se la aplicaran a su verdugo.