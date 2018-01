El referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, confirmó que las organizaciones sociales se sumarán a la marcha que Hugo, Pablo Moyano y el gremio de Camioneros convocaron para el 22 de febrero contra el Gobierno y destacó entre las razones la necesidad de articular los reclamos con el conjunto del movimiento obrero. Menéndez se reunió ayer con dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa y anticiparon que “si el Gobierno no reabre el diálogo que rompió, se prevén grandes movilizaciones a nivel nacional para la segunda quincena de febrero” y se declararon en “estado de alerta”. Además, las organizaciones sociales nucleadas en el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) también anunciaron que durante febrero impulsarán acciones de protesta “para reclamar por paritarias para el sector de trabajadores precarizados, nuevos puestos de trabajo y obras para los barrios más postergados”, por lo que el verano continuará adverso para el gobierno en las calles.

Menéndez resaltó como otros motivos para acompañar la movilización la “situación social cada vez más compleja”, debido a la ola de despidos en el Estado, la no promoción de la ley de emergencia alimentaria y la decisión del Gobierno –filtrada a los medios afines– de recortar programas de empleo del Ministerio de Trabajo por presuntas irregularidades. “Encima lo hacen con un ministro que es una irregularidad caminando, con una estatura moral bastante limitada, por negrero y corrupto”, agregó Menéndez, en diálogo con PáginaI12. Barrios de Pie también evalúa movilizarse el 15 de febrero “por las cuestiones que afectan directamente a los sectores más humildes”.

Las organizaciones se enteraron de un recorte del 10 por ciento de los planes de subsidio al desempleo de la cartera de Jorge Triaca por los medios de comunicación y aún no han recibido información oficial. De confirmarse, afectaría a 28.000 personas. “De haber irregularidades, hay que denunciarlas. El mismo gobierno en la figura de Triaca fue el que cuando intervino el SOMU terminó poniendo allí una cantidad de punteros políticos oficialistas, por lo que irregularidades en la implementación de políticas públicas existen, lo que no puede ser es que eso prive del beneficio a la persona que tiene una necesidad”, afirmó Menéndez.

En referencia al reclamo por la sanción de la ley de Emergencia Alimentaria por el que Barrios de Pie se movilizó el miércoles, Menéndez sostuvo que no hubo avances y que “hay una intención clara en el gobierno de no avanzar con la ley”. Además, el dirigente denunció que “el Ministerio de Desarrollo Social ha perdido totalmente el rumbo en relación con la política social, que en un inicio había buscado que el ajuste no impactara de lleno sobre los sectores más humildes. Hoy sólo está enfocado en bajar el déficit”. Menéndez agregó que “tratan de presentar alternativas con un programa de protección social que no es más que un cúmulo de buenas intenciones sin presupuesto. Todo eso genera mayor conflictividad. Han perdido el rumbo respecto de la gravedad de la situación social”.

Sobre los anuncios realizados ayer por el presidente Mauricio Macri en materia de ajuste del gasto en la estructura política del Estado y la decisión de desvincular a los familiares de funcionarios que ejercían funciones, Menéndez opinó que “es una muestra de circo enorme. Lo que deberían haber hecho es una autocrítica”. Además, agregó que “es una puesta en escena que permite construir un manto de supuesta austeridad que les permita avanzar en lo que realmente les parece sustancial, el recorte del gasto social, que es donde está el grueso del recorte que se plantean. Y si fue un hecho tan cuestionable, deberían dar explicaciones los ministros que pusieron en el cargo a todos los familiares, no solo echarlos”.