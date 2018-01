Cuando el ministro Jorge Triaca parecía haber superado el escándalo tras ser ratificado por el presidente Mauricio Macri en su cargo, su ex empleada Sandra Heredia presentó una demanda contra su hermano Carlos.

Según informó el sitio Opi Santa Cruz, Heredia demandó a Carlos Triaca, quien se reconoció públicamente como su empleador y la semana pasada debió indemnizarla con 340 mil pesos, por 3.700.000 pesos. El monto es en concepto de “daños y perjuicios”, surgidos de dichos del hermano del ministro de Trabajo a los medios sobre la desvinculación de la casera de la quinta familiar.

En la carta documento los abogados de Heredia lo señalan por haberla acusado “de manera falaz, maliciosa y sin sustento legal alguno, afirmando que durante el transcurso del vínculo laboral que nos uniera, respectivamente. Puntualmente mencionan que Carlos Triaca haya dicho que el despido fue porque “en los últimos años, hubo faltantes en la casa lo cual llevó a una mala relación en los últimos meses”.

“En principio se lo cursé a Carlos, porque fue él quien dijo todas esas cosas de mí, las cuales se encuentran grabadas y filmadas. Con respecto al monto, con mi abogado hemos analizado el daño que me hizo este problema en su conjunto, pero las palabras de Carlos en particular, porque yo tengo 45 años, de la noche a la mañana me dejaron sin trabajo, en la calle y no obstante eso me denigraron, me arrastraron por el piso como si fuera la peor, tratándome prácticamente de loca y de ladrona y eso me cierra el camino para encontrar otro trabajo”, dijo Sandra en diálogo con Opi Santa Cruz.