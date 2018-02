#Festivalipsis El festibonaerense Rock en Baradero tendrá triple play en el Anfiteatro Municipal de Baradero, primero con Carajo, Attaque 77, Massacre, Eruca Sativa, Pez, Huevo y más (2/2); luego con Kapanga, Cielo Razzo, Nonpalidece, Turf, Boom Boom Kid y Los Caligaris, entre otros (3/2) y finalmente con Guasones, El Bordo, De La Gran Piñata, Nagual, Los Tipitos, Pampa Yakuza, Zona Ganjah y banda más (4/2). Y el Festival Buena Vibra juntará a Juana Molina, Sig Ragga, Fémina y Francisca y los Exploradores en la Ciudad Cultural Konex (4/2).

#AltaTemporada Series y a silenciar el teléfono. Si estás para aullidos teen, saldrá la sexta de Un lobo adolescente (1/2, Netflix). Si te va el maridaje entre magia y cámara sorpresa, probá Efecto Carbonaro (1/2, truTV). Si te caben los cyberpunks futuristas, conquistá la primera de Altered Carbon (2/2, Netflix). Y si te bancás emociones fuertes interpersonales, buscá el episodio especial de This Is Us (4/2, NBC).

#Fiesteros Nectroabortion, Rakitiko, Khodex, V.I.D.A. y Fede Averno armarán fiesta heavy en Club V (2/2); Ex Mujer, Shis Unusual, Emir B y Lngchps calentarán la fiesta Witches en Niceto Club Lado B (3/2); y la fiesta Arena Sunrise invitará a bailar sobre arena en la orilla del Río Paraná (3/2, Playa Blanca, Ramallo).

#Cursos&Concursos Artistas que trabajen en fotografía, artes escénicas, literatura, danza, teatro, diseño, artesanía, arquitectura, patrimonio o arte y transformación social pueden aplicar a las becas Fulbright del Fondo Nacional de las Artes, que premiará a cinco artistas argentinos con un programa de capacitación en Estados Unidos (fnartes.gob.ar/becas-fulbright, hasta el 7/2). Y EPA Cine, el Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar, convocó a autores de cortos y largometrajes (epacine.com.ar, hasta el 4/2).

#CualquieraPuedeGooglear El Misterio Tango Festival meterá shows de Tanghetto, Orquesta Villa Crespo y los punkmilongueros El Cachivache, además de danza y performances de tango queer (7/2, Vorterix). Click gotán. Nihilismo anticipará canciones de su próximo disco (3/2, Club V). Click posición adelantada. La franquicia pistera Zizek Club tendrá fecha con Villa Diamante, King Coya & Queen Cholas, Uji y El Remolón (3/2, Niceto Club). Click dance. 2 Minutos y Eterna Inocencia transpirarán juntos en Groove (2/2) y Carca y Banda de Turistas coquetearán en Niceto Club (2/2). Doble click. Y el dj Hernán Cattáneo cantará cuatro en el Teatro Colón con su espectáculo sinfónico (doble función el 22/2, luego 23 y 26/2). Clic, juez.

#LaBandaDelVerano En Mar del Plata, Carajo hará la temporada (3/2, Abbey Road). En Córdoba, el itinerante Corona Sunset meterá fiesta con Salamanca Selector, Benjamín Amadeo y Cristóbal Paz (3/2, Ascochinga Polo Club). Y en Buenos Aires, El mató a un policía motorizado comenzará el año con show en la C.C. Konex (3/2) y Richard Colemán probará set acústico en Bebop Club (1/2).

#HayTablas Situación de obras teatrales argentinas, españolas, uruguayas, brasileñas, mexicanas, peruanas, francesas y chilenas, además de danza, títeres, performances y actividades especiales, habrá en el Festival Temporada Alta (1º al 11/2, TIMBRe4). Y situación de tortilla, madre muerta y cumpleaños habrá en Después te cuento, segunda parte de la trilogía de Adriana Gómez Piperno (viernes, El Camarín de las Musas).

#Ciclodelia Espectáculos de clown (sábados y domingos), bandas en vivo (viernes), recitales de poesía, talleres, charlas, intervenciones y proyecciones de cine argentino 2017 y de óperas primas de directores internacionales animarán el ciclo gratuito Verano en el Conti, que iniciará con show de Orkesta Popular San Bomba (2/2) y seguirá con Timbalaye Orquesta, Babel Orkesta y La Babel (C.C. de la Memoria Haroldo Conti). Y el ciclo Amor de Verano propondrá serenatas de Sofía Viola y Bife (2/2, C.C. Recoleta, gratis).

#Pantallazos Economías ilegales, drogas, hip hop, kárting, tatuajes, gastronomía y cultura pop nutrirán #NGPWR!, el segmento de shows rotativos para público millennial que emitirá National Geographic, de lunes a viernes a las 23 (desde el 5/2).

#AduanaParalela El chileneoyorquino Nicolás Jaar experimentará con la electrónica en Vorterix (2/2), el trovador español El Kanka raspará en Café Vinilo (1/2) y Sirhan (3/2), los punk melódicos francocanadienses Mute compartirán escenario en Gier con los hardcoreros yanquis No Trigger (6/2), y el pop-torriqueño Luis Fonsi martillará Despacito en el Anfiteatro Municipal de Villa María, Córdoba (6/2).

#EstaEsParaVos Javier Malosetti Trío, Claudia Puyó, Alejandro Kurz, Willy Quiroga, Banda de la Muerte y El Reloj son algunos de los artistas que participarán de Todos por Alejandro Medina, en respaldo al prócer del rock argentino, quien tocó en Manal, Pappo’s Blues y La Pesada del Rock and Roll y fue sometido a un transplante hepático (18/2, Groove).