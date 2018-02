Breatheheavy

Para quienes gusten del pop más comercial, esta página actualizadísima ofrece las novedades al instante de producirse, desde cambios de look hasta teorías de fans. Detallaron en su momento el plan de la cantautora Lana del Rey para multiplicar un conjuro de luna llena que perjudicase a Donald Trump, algo que la propia artista confirmó dando detalles para que cualquiera pudiese sumar potencia a las hechicerías. Apoyan con convicción a las perpetuamente dejadas de lado por la industria, como Tinashe y Ciara, y muestran tolerancia cero con incorrectas irremediables al estilo Azealia Banks. Logran evitar caer en la trampa de los reposteos de redes sociales al anclar cada noticia en las últimas declaraciones y los más recientes lanzamientos de cada banda o solista, sumando info y restando volatilidad. Es, sin dudas, una fuente de información para visitar más de una vez al día.

Jenesaispop

Además de dedicarse a las noticias y novedades musicales que comúnmente se encuentran en cualquier otra parte, el sitio ibérico Jenesaispop se ocupa del pop español y en español en una amplitud de subgéneros, siempre analizados bajo una mirada razonablemente gay. Nicki Minaj y St. Vincent comparten cartel aquí con Dënver o La Casa Azul. Ofrecen opinión sobre últimos cortes, discos apenas estrenados, filtraciones de toda clase y entregas de premios a la música en España y en otros países, además de poner el foco en la historia de la música pop y sus prócerxs. También destinan un espacio a recomendar libros y films, en su mayoría de temática lgbtiq aunque no únicamente, y van elaborando y modificando charts con álbumes y temas del momento que suenan en la redacción del sitio, en el hogar y en la pista. Actualmente dedican una parte de sus posteos al certamen Eurovisión y, en especial, a las canciones precandidatas por España.

Dlisted

Los chismes yanquis nos importan poquísimo y nadísima salvo cuando se compilan en este site creado hace ya unos buenos años por la marica latinogringa Michael K. Es el observador cáustico en que el insoportable blogger Perez Hilton hubiese deseado convertirse: el autor idolatra con igual vehemencia a Naomi Campbell o a Phoebe Price, a la Duquesa de Alba o a Rodrigo Alves. No existen aquí distinciones entre la “alta” cultura y los escándalos del día, o dicho con un ejemplo distinto, importan tanto el Festival de Cannes como la entrada de participantes a la primera emisión de Celebrity Big Brother Reino Unido. Pensándolo mejor, quizás no existan tantas diferencias reales entre una y otra escena. Fue uno de los contadísimos sitios web que en la época más comprometida de Britney, entre 2006 y 2008, comentó su desmoronamiento público sin juzgarla y, sobre todo, con un sentido del humor únicamente limitado por su compasión. Es maldita y adorable al mismo tiempo, y cada vez que se ríe de alguien primero lo hace de sí mismo y de sus patetismos personales. Le dedica igual espacio a las nuevas e indistinguibles caras de algún escándalo apenas debutado que a los apellidos de mayor impacto y alcance, como Middleton, Kardashian West o Ciccone. Incluye una sección de Hot Sluts elegidas por él a diario, no limitadxs a seres humanxs sino que hasta postizos capilares ostentados por septuagenarias prestigiadas o absurdas golosinas sabor panceta fechadas en 1992, y que después de una votación semanal y mensual compiten por ser coronadxs como la Hot Slut of the Year.

La extrañadísima cómica Joan Rivers, desde alguna dimensión, habrá de seguir leyendo este indispensable site a diario.

Crack Magazine

Eminentemente británica, la versión online de esta publicación musical distribuida en Europa se concentra en exponentes alternativos de una variedad de géneros, desde grime y rap hasta vaporwave y dark pop, prestando especial interés a la cultura clubber y raver. Presentan entrevistas con músicxs y djs, además de reseñas de lo ultimísimo y no tanto entre lo más interesante de la música menos comercial. Aunque funciona como radar, Crack es principalmente una fuente de información bien curada, de entrevistas poco ortodoxas y de contenido visual inquietante.

Worldofwonder

Como subproducto de la productora WOW, en Worldofwonder se compilan novedades musicales, del mundo drag, redes sociales, curiosidades, comentarios políticos y más. Su equipo está integrado por algunxs club kids originales, entre ellxs la James St.James, quien superado el auge insuperable engendrado taco a taco en el ocaso de los ‘80s junto a la Michael Alig se dedicó al periodismo y a la producción audiovisual. Suelen dedicar entradas a drags y transformistas de décadas pasadas, además de editar materiales periféricos al mundo RuPaul’s Drag Race, como tutoriales de maquillaje o gags cómicos semanales protagonizados por figuras del show, todo producido por WOW, que a su vez coproduce el famoso reality.

Popjustice

El británico Peter Robinson y su secuaz Michael Cragg siguen siendo referencias fundamentales para comprender hacia dónde parecen dirigirse los sonidos flamantes del pop. Pueden dedicar una entrada completa a discutir lo bueno y lo no tanto de un single de Dua Lipa examinando el modelo y la ubicación de un calefactor aparecido en la portada de dicho single (todo esto en formato entrevista al propio artefacto) para así reírse del periodismo que genera artículos a partir de “noticias” tan explosivas como una nueva foto de Beyoncé en Instagram o un twit de Taylor Swift descontextualizado hasta la insensatez. Elaboran los mejores rankings de fin de año, que también incluyen categorías para lxs peores idiotas del pop o para todas esas figuras ya consagradas que podrían agitar el universo pero prefieren hundirse en su mediocridad; celebran el artificio efervescente de una figura fresca como Stefflon Don y descreen de lo somero de una mega estrella como el ex One Direction Harry Styles; ponderan girl bands, entrevistan a personalidades del detrás de escena musical como compositorxs y productorxs, desguazan lyric videos con visión felina. Simultáneamente a su propio sitio, colaboran semana a semana con Spotify en una lista de las mejores canciones editadas en esos siete días, lista que suele terminar siendo la banda sonora del fin de semana inminente.

PlayGround

Este site español se dedica con estilo buzzfeedesco a reseñar noticias de actualidad social, política y cultural del mundo, desde la última barbaridad de Vladimir Putin hasta la torpeza viral más ultrajante de la semana. Más que eso, en rigor, recopila fenómenos virales y los repostea en español dividiéndolos en categorías, todas ellas propensas a la proliferación de memes.

Dazed

Hermana digital de la revista Dazed & Confused, aquí son elenco regular las firmas más vanguardistas del diseño de modas a la par de los rostros más seguidos en las redes. Suelen aparecer en Dazed nuestrxs popstars preferidxs luciendo, por caso, el horrible/hermoso calzado de moda entre las mostras fashionistas; seleccionan los indispensables de cada temporada y los traducen al único estilo realmente posible –y por ende, relevante– en nuestros días: el urbano.