A solo un día de que el presidente Javier Milei se reúna en el Vaticano con el papa León XIV, la cúpula de la Iglesia católica argentina cuestionó duramente al Gobierno por “no valorar adecuadamente la misión de los médicos” del Garrahan. El mensaje que tendrá eco en Roma, califica de “dramática” la situación que atraviesan los médicos y pacientes de ese hospital pediátrico, y se solidariza por el “justo” e “impostergable” reclamo por mejores salarios.

“¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?”, se preguntaron los obispos en una carta enviada a los trabajadores de la salud del Garrahan, en respuesta a un mensaje que ellos les habían enviado para ponerlos “al tanto de la dramática situación que atraviesan”.

En la misiva, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) no sólo expresaron su “adhesión al pedido que hacen en relación con sus salarios y situación de la pediatría en el país” sino que también expresaron su “perplejidad” por las políticas de ajuste sobre el sector de la salud.

“¿Qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad?”, cuestiona la nota firmada el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, y por su segundo, el obispo auxiliar de San Isidro Raúl Pizarro.

No fue la única crítica de soslayo. También se preguntaron: “¿Cómo podemos decir que valoramos toda la vida y queremos defenderla cuando está amenazada si no priorizamos a quienes cuidan de la vida en todas sus formas? ¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?”

El durísimo cuestionamiento de la cúpula eclesial está fechada el 5 de junio pasado y fue dada a conocer este viernes, día en que Javier Milei y una comitiva de funcionarios llegaron a Roma para entrevistarse el sábado con el sucesor de Francisco, el papa argentino fallecido hace un mes y medio al que el mandatario argentino llamó "representante del maligno en la tierra".

En la reunión entre León XIV y Milei no solo sobrevolará el eco crítico de la CEA, sino también los encuentros que el pontífice mantuvo sólo días con algunos religiosos argentinos. Particularmente con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien en el último tedeum del 25 de Mayo hizo frente al propio Presidente un severo diagnóstico sobre la crisis que atraviesa el país.

La carta de la cúpula eclesiástica argentina expresó la “cercanía fraterna” de los obispos con los médicos del Garrahan y, además, hizo explícita su “disposición para extender a través de nuestra voz un pedido tan justo como impostergable”.

Además, calificaron de "valioso" el trabajo que los trabajadores de la salud realizan día a día con los niños y niñas allí internadas, y puntualiza que para la Iglesia "la prioridad de los niños y de los que sufren junto a los pobres es un mandato sagrado".

El texto completo de la carta enviada a los médicos del hospital pediátrico





"En estos días hemos recibido mensajes de algunos de Uds. poniéndonos al tanto de la dramática situación que atraviesan los médicos del Garrahan. En esta respuesta, queremos acercarles nuestra adhesión al pedido que hacen en relación con sus salarios y situación de la pediatría en el país.

Jesús dice claramente en el Evangelio que no quedará sin recompensa el que atienda a alguno de los pequeños (Mt 10,42). Para nosotros los cristianos, la prioridad de los niños y de los que sufren junto a los pobres es un mandato sagrado. Ustedes atienden cotidianamente la dolorosa combinación de estas realidades y eso los hace particularmente valiosos para quienes nos llamamos cristianos. Estamos seguros de que Dios, que es fiel a su palabra, los ha recompensado innumerables veces por el servicio que prestan en situaciones límite.

Les compartimos nuestra perplejidad ¿qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad? ¿cómo podemos decir que valoramos toda la vida y queremos defenderla cuando está amenazada si no priorizamos a quienes cuidan de la vida en todas sus formas? ¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?

Les aseguramos nuestra cercanía fraterna y nos ponemos a disposición para extender a través de nuestra voz un pedido tan justo como impostergable.

Pidiendo para uds y sus pacientes la protección de la Virgen de Luján, los abrazamos fuerte y hacemos llegar nuestra bendición."

Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA.

Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la CEA.