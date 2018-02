En sintonía con el anhelo del presidente Mauricio Macri, Cambiemos oficializó una ofensiva parlamentaria para reclamar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “remoción” de Raúl Eugenio Zaffaroni como integrante de ese tribunal internacional. La alianza oficialista presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados contra el ex juez de la Corte Suprema por “su manifiesta inhabilidad moral, su actuación partidista incompatible con sus funciones y su reiterada desvalorización de los principios democráticos”. En sus fundamentos, el diputado macrista Fernando Iglesias califica como “golpistas” las declaraciones de Zaffaroni en la que expresó el “deseo personal” que Macri “se fuera lo antes posible para que hagan menos daño”. Para el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, “a Iglesias no le molestan las declaraciones sino Zaffaroni, y que haya en la CIDH un argentino que representa una mirada jurídica, social y de defensa de los derechos humanos del progresismo”.

“Para comprender la gravedad de sus dichos, baste recordar que es desde 1928 que en la Argentina ningún presidente de afiliación no peronista ha logrado terminar su mandato constitucional, contándose desde entonces seis destituciones a través de métodos golpistas aplicados contra los presidentes (Hipólito) Yrigoyen, (Ramón) Castillo, (Arturo) Frondizi, (Arturo) Illia, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa”, afirma Iglesias en un párrafo de su extensa fundamentación, sin mención alguna a los sangrientos golpes de Estado que derrocaron a los gobiernos peronistas.

El proyecto solicita a la “Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la remoción de Zaffaroni del cargo de juez de la CIDH” y apela a que el Gobierno “arbitre todos los medios legales y constitucionales a su alcance para lograr ese objetivo”. El jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, el presidente del bloque PRO, Nicolás Massot, y el también macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales e integrante del Consejo de la Magistratura, rubricaron el proyecto.

“La designación de un juez de la última dictadura argentina en la Corte Interamericana fue contraria al sentido de protección de los derechos humanos de la propia Corte. Posteriormente, las conductas inapropiadas del doctor Zaffaroni y su desprecio por la democracia evidenciado en sus últimas declaraciones son motivos más que suficientes para que sea removido del cargo”, explica Iglesias en el comunicado difundido por el PRO.

El ex lilito repasa las denuncias contra el ex juez de la Corte Suprema, cuestiona su calificación de “desaparición forzada” de Santiago Maldonado en medio de la represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche en Esquel y sus críticas sobre la actuación el ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, cuyo “asesinato” el diputado PRO asocia a la acusación que el fiscal hizo contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto “encubrimiento” del atentado a través del “memorando con Irán”.

“Aún más grave e incompatible con sus funciones es la actuación partidaria de Zaffaroni”, continúa el ahora diputado macrista. También cuestiona las “observaciones impropias (de Zaffaroni) sobre el código penal, la descalificación de las políticas económicas del actual gobierno, y los llamados a la ‘resistencia no violenta’ de las acciones judiciales contra ex funcionarios kirchneristas acusados de corrupción”. “Las califica de ‘persecución política’ y sostiene que son ‘parte de una serie de shows judiciales y procedimientos de tipo mafioso’”, sentencia Iglesias.

Consultado por Página/12 sobre la denuncia, el jefe de la principal bancada opositora dio su opinión sobre la embestida contra el ex juez de la Corte Suprema. “A Iglesias no le molestan los dichos, le molesta que en la CIDH un jurista argentino, defensor de la jurisprudencia garantista, de un comprometido defensor de los derechos humanos, con una trayectoria, pensamiento y compromiso de Raúl Zaffaroni”, sentenció Rossi.