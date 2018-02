El martes, después de una larga serie de pedidos que se transformaron en fuertes reclamos, el presidente Mauricio Macri recibirá en la Casa Rosada a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Cuando se realice la audiencia, fijada para las 14, se habrán cumplido 83 días de la desaparición del submarino durante una misión en aguas del Atlántico. “Le pediremos a Macri que se asigne un presupuesto para la búsqueda y que se ofrezca una recompensa para los barcos privados que puedan ayudar en el operativo para encontrarlo”, dijo Marcela Moyano, esposa del maquinista de la nave, Hernán Rodríguez, habitual portavoz de las familias que todavía siguen concurriendo a diario a la Base Naval de Mar del Plata. Consultado por PáginaI12, Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa abierta en el juzgado federal de Caleta Olivia, dijo que no había sido notificado hasta ayer por la tarde, pero sostuvo que asistirá al encuentro “para reclamarle a Macri que mantenga la búsqueda, que amplíe el área donde se realizan los trabajos y que destine un mayor presupuesto del Estado para ese objetivo”.

El protocolo de la Casa de Gobierno estableció que a la reunión deberá concurrir un solo representante por cada familia. Aunque los familiares de los 44 tripulantes coincidieron en señalar como principal demanda que continúe y que se amplíe la búsqueda, desde hace tiempo es clara la presencia de dos grupos, uno de los cuales –el que más cuestiona la actitud de las autoridades– se ha presentado como querellante en la causa abierta por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez. Por ahora son siete los que participan activamente de la querella, encabezada por Tagliapietra, en su doble rol de familiar y abogado.

“Aunque todavía no he sido notificado, si dicen que es para todos los familiares, por supuesto que voy a ir”, confirmó Tagliapietra desde Caleta Olivia, donde se encuentra, luego de escuchar las declaraciones de los primeros cinco testigos convocados por la jueza. Por su parte, Moyano anticipó que este fin de semana se reunirán para definir la lista de familiares que viajarán a Buenos Aires desde distintos puntos del país. “Desde el 15 de noviembre, día en el que desapareció el submarino, venimos pidiendo una reunión con el Presidente que, si Dios quiere, se concretará este martes”, dijo Moyano en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata. Será la segunda vez que Macri se encontrará con los familiares, con quienes tuvo un encuentro, menos formal que el del martes, en la Base Naval deMar del Plata.

Aquél fue un encuentro cargado de tensión, durante el cual Macri recibió planteos muy duros de parte de algunos familiares, en especial de Itatí Leguizamón, esposa del cabo de la Armada Germán Oscar Suárez, uno de los tripulantes de la nave. “¿Por qué en lugar de bajar dinero en otras cuestiones, por qué no bajan (destinan) en algo verdaderamente importante que es la vida de nuestros familiares?”, le dijo Leguizamón en voz alta, con su típico acento formoseño. Agregó que fue “prácticamente un suicidio” enviar a 44 personas “en algo (el submarino) que es viejísimo”. Y concluyó: “¿Tiene que morir alguien para cambiar? ¿No podían haber invertido algo antes? En pésimas condiciones los mandan. No son ustedes los que pierden a su familia ¿Por qué no se ponen ellos, los altos jefes de la Armada, en un submarino así? Desde ahí es muy fácil hablar pero son ellos los que están adentro”. Se presume que la del martes va a ser otra reunión marcada por el dolor y la bronca de los familiares.