Los trabajadores despedidos de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul (Fanazul) le propondrán a la gobernadora María Eugenia Vidal que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de la empresa. “Si la provincia se hiciera cargo de Fanazul, la situación de ventas de explosivos podría proveer a cantidad de canteras y mineras”, aseguró ayer Juan Cacace, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado. “La única planta de Fabricaciones Militares que se cerró está ubicada en la provincia de Buenos Aires, por lo que creemos que la gobernadora tiene que escucharnos”, destacó el gremialista que anunció una movilización a la casa de Gobierno en La Plata y una radio abierta frente a la gobernación.

“El Estado no tiene por qué perder plata. Podemos hacer una cantidad de explosivos y generar ganancias para el Estado”, señaló el delegado estatal explicando de qué se trataba el proyecto que le presentarán a la gobernadora bonaerense. Los trabajadores de Fanazul intentarán jugar una carta para intentar que el Estado provincial se haga cargo de la fábrica que el Estado Nacional decidió cerrar y dejó a 220 trabajadores en la calle. La sociedad de Azul se encuentra dando apoyo a los cesanteados que se instalaron en carpas frente a la sede de la municipalidad.

El jueves pasado la intervención macrista en Fabricaciones Militares dio a conocer un comunicado en el que afirmó que no era “posible mantener la continuidad de la fábrica”. El interventor designado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, Luis Riva, no recibió a los trabajadores damnificados que intentaron acercarle propuestas para una salida en la que no se tuviera que cerrar la fábrica. Los trabajadores estatales aún se mantienen firmes en el reclamo por la reapertura de la planta de explosivos que lleva instalada en Azul más de setenta años y forma parte de la vida cotidiana de la población que reside en Azul.

la intención del encuentro con Vidal es plantear la "provincialización" de la planta, tomando como antecedentes válidos el caso del Astillero Naval Río Santiago y del Hospital Naval, los dos ubicados en el distrito de Ensenada. "Si la provincia se hiciera cargo de Fanazul, la situación de ventas de explosivos podría proveer a cantidad de canteras y mineras", aseguró el dirigente sindical que logró sacarle al intendente local, un ex kirchnerista devenido en macrista, Hernán Bertellys, subsidios para los despedidos que los ayudaran a pagar alquileres y gastos de servicios adeudados ya por la falta de salario.

Informe de la Armada Argentina que llegaron a manos de los trabajadores, sostienen que Fanazul está en condiciones de desactivar material bélico obsoleto, algo que aseguraría su funcionamiento al menos por tres años más.

Los trabajadores cesanteados y sus dirigentes se encuentran movilizados y con un gran apoyo de los habitantes de la cuidad, que se acercan hasta las carpas para ayudar. El viernes pasado fue cuando resolvieron enviarle un escrito a Vidal entre hoy y el jueves solicitándole una audiencia para esta semana, a la vez que instalarán una radio pública en la puerta de Gobernación para difundir su reclamo.