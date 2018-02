En los últimos días, a partir del debate mediático,muchas feministas empezamos a escribir en las redes sociales frases que preferimos no volver a escuchar. Con ese aporte colectivo se fue armando esta lista, que comparto e invito a seguir completando.

1.“El feminismo es el machismo al revés”

2. “No soy feminista, soy femenina”

3. “Las feministas son muy agresivas”

4. “Las feministas deberían buscarse un tipo así se dejan de joder”

5. “Todo bien con las feministas, pero no con las violentas que muestran las tetas”

6. “A mí me interesan los derechos de las mujeres, pero las feministas no me representan”

7. “Ahora no podes mirar una mina tranquilo porque se te vienen las feministas encima”

8. “Las feministas odian a los hombres”

9. “No son feministas, son feminazis”

10. “Las feministas ya no saben qué pedir por eso se ocupan del piropo”

11. “Las feministas son lesbianas resentidas”

12. “Pero ya no se puede hacer ni un chiste..."

13. “Ni machismo ni feminismo, no me gustan los extremos.

14. “Y por qué no un Ni uno menos?” (Incluye varones, bebitos y perros)

15. "Yo conozco un hombre que es maltratado por su mujer"

16. “Ni machismo ni feminismo, igualismo”

17. “Las mujeres son feministas cuando les conviene”

18. “Yo no me siento menos que los hombres.”

19. “Algunas minas se la buscan”

20. “Mucho feminismo, mucho feminismo, pero bien que cuando te ofrecen el asiento en el bondi lo agarras"

21. “Los hombres también sufren violencia de género.”

22. “Son todas unas malcogidas”

23. “Son muy exageradas”

24. "Pobres hombres, ¿qué les hicieron?"

25. "La violencia es de los dos lados..."

26. “No soy feminista, amo a los hombres”

27. "El feminismo debería cuidar el ala fundamentalista.... "

28. “Quieren matar a todos los hombres”.

29. "No soy feminista, tengo un marido y un hijo hermoso"

30. "Feminista alterada no es copada"