Mientras la gobernadora María Eugenia Vidal deja trascender a los medios afines detalles de su propuesta paritaria a los docentes de Buenos Aires, los sindicatos afirman que hasta el momento no fueron convocados a ninguna mesa de discusión, en incumplimiento del acta acuerdo firmado en la última paritaria provincial. A tres semanas del inicio de clases, la Federación de Educadores Bonaerenses y el Suteba exigieron que se convoque a los gremios para que se pueda discutir el aumento salarial sin el techo del 15 por ciento que impone Vidal.

“Para nosotros las clases tienen que empezar si o si el 5, pero está en debate el inicio del ciclo lectivo” advirtió a Página/12 María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba. “No tenemos paritaria nacional, no nos llaman a discutir salarios y entonces por lo menos pedimos el debate provincial. Pero no les interesa que los pibes tengan clases”, agregó Torre.

En la misma línea se manifestó en un comunicado Mirta Petroccini, de la FEB, quien apuntó que los sindicatos no quieren "discutir a través de los medios”. Una nota del diario La Nación reveló que una de las propuestas de Vidal sería ofrecer a los docentes un plus por presentismo. “A pocos días de la fecha establecida para el inicio del ciclo lectivo, no existe una convocatoria y las autoridades bonaerenses se han limitado a realizar anuncios mediáticos”, repudió Petroccini, quien englobó allí también la propuesta deslizada por la gobernadora de ponerle un techo del 15 por ciento a la discusión salarial.

La provincia de Buenos Aires es una de las 22 provincias del país que todavía no pudieron sentarse en una mesa de discusión, a pesar de que había una cláusula de que estipulaba que en diciembre Vidal debía convocar a los sindicatos. “Dilataron la convocatoria y en vez de hablar del aumento hablan del incentivo por presentismo”, destacó Torre, quien calificó “de manual” la actitud del Ejecutivo provincial. “Vuelven a plantear el presentismo y vamos a volver a rechazarlo porque no vamos a cambiar salud por salario”, agregó la secretaria gremial del Suteba.

En conflicto en la Provincia se enmarca en la creciente tensión del Gobierno nacional con los docentes y su negativa a convocar a una paritaria nacional, como establecía la Ley de Financiamiento Educativo, luego reemplazada en parte por un decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Ayer, además de repudiar la convocatoria a una reunión en la que no se permitió la discusión salarial, Ctera apuntó contra las provincias porque hasta el momento sólo San Juan convocó a los sindicatos.

En el caso de Buenos Aires, los gremios docentes enviaron tres solicitudes de reuniones al director general de Educación y Cultura Bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, pero el funcionario de Vidal no contestó ninguna de ellas. “Nunca nos pudimos sentar y uno intuye que han cambiado el ser un gobierno de dialogo a cerrar todas las puertas”, finalizó Torre.