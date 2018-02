El Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) le reclamaron a la gobernadora Maria Eugenia Vidal que los convoque a una mesa de negociación para discutir el aumento salarial sin el techo del 15 por ciento. A tres semanas para el inicio de clases, los gremios docentes todavía no se sentaron a negociar con el gobierno provincial a pesar de que había una cláusula que estipulaba que en diciembre Vidal debía convocar a los sindicatos. Mientras tanto, la gobernadora dejó trascender en los medios afines que una de sus propuestas sería ofrecer a los docentes un plus por presentismo. Los sindicatos criticaron esa iniciativa y señalaron que no quieren “discutir a través de los medios”. “No tenemos paritaria nacional, no nos llaman a discutir salarios y entonces por lo menos pedimos el debate provincial. Pero no les interesa que los pibes tengan clases”, afirmó María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba. En la misma línea se manifestó Mirta Petroccini, de la FEB: “Las autoridades se han limitado a realizar anuncios mediáticos”.