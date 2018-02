CHINA

7 de cada 10 estudiantes sufren acoso

Con la consigna #WoYeShi (Yo También, en mandarín) el MeToo también llegó a China. Las organizadoras son estudiantes que sufrieron distintas formas de violencia machista. Ya han logrado correr a un acosador del cargo de profesor y que el Ministerio de Educación prometa poner en marcha mecanismos contra el abuso. Hace apenas dos años cinco jóvenes feministas fueron detenidas por organizar una campaña contra los tocamientos en el subte. También, en el 2014, más de 250 académicos exigieron, en dos cartas abiertas, poner cese al abuso de poder. Mientras que el año pasado un 70 por ciento de las mujeres dijo que fue acosada en su etapa universitaria, en un estudio elaborado por el Centro de Educación de Género y Sexualidad de la Universidad de Cantón entre 6.600 personas consultadas y solo un 4 por ciento denunció el hostigamiento.

ESTADOS UNIDOS

Denuncian al fundador de Guess

La modelo y actriz Kate Upton, de 25 años, denunció a Paul Marciano, de 65 años, fundador de la marca Guess y aseguró que “usa su poder en la industria para acosar a mujeres sexual y emocionalmente”. En sus redes sociales ella escribió: “Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica como Guess siga dando poder a Marciano como director creativo #MeToo. Upton fue la imagen de Guess en 2011, igual que Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Gigi Hadid.

REINO UNIDO

Una actriz contra las mujeres

La actriz Zoe Wanamaker, de 68 años, que fue conocida por encarnar el personaje de Rolanda Hooch, la instructora de vuelo en la película Harry Potter, criticó la campaña #MeToo porque ella no fue acosada por algún productor u otro colega. Wanamaker calificó de “caza de brujas” el freno a la violencia sexual desencadenado después de revelar los abusos sexuales del productor de Hoolywood Harvey Weinstein. Adujo que no le gusta que quieran “aventajarse saliendo cincuenta años después denunciando: ¡Oh, me violaron!”, en otro embate de mujeres machistas contra un movimiento que busca frenar los abusos.