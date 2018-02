“Me dolió mucho lo que hizo la gente de San Lorenzo. Por todo lo que pasó el domingo me da miedo salir a la calle”, afirmó Julio Buffarini, lateral derecho de Boca, sobre la posibilidad de que hinchas de su ex club, con el que salió campeón de la Copa Libertadores en 2014, lo agredan físicamente. Carlos Tevez se entrenó diferenciado por una molestia en la planta del pie izquierdo, por lo que el DT Guillermo Barros Schelotto incluyó al juvenil Gonzalo Maroni en la práctica. No obstante, el jugador del pueblo es número puesto el domingo ante Temperley en La Bombonera por la fecha 15ª.

Tras los insultos recibidos en el Nuevo Gasómetro, Buffarini se manifestó “temeroso” de que le pase algo en la calle: “Pero el fútbol es así”, contó con resignación a radio Belgrano el jugador de 29 años que se sumó a Boca con intención de mostrarse y tener chances de jugar el Mundial de Rusia 2018. “Ya pasó, duele por todas las cosas que se dicen. Tengo que pensar en Boca, como en su momento dejé la vida por San Lorenzo”, sentenció.

Por otra parte, tras la decisión cuidar a Carlitos, el Mellizo dejará el 4-3-3 utilizado en el empate frente a San Lorenzo y volverá al 4-2-3-1 para jugar contra Temperley en La Bombonera. Así, el único cambio será el de Walter Bou por Pablo Pérez, que se resintió de su distensión en el músculo sóleo izquierdo y tendría para veinte días de recuperación. La idea del cuerpo técnico es llevar de a poco a Pérez para que pueda estar presente el 14 de marzo en la final de la Supercopa ante River, ya que es “muy difícil” que el ex Newell’s llegue a jugar el 1º de marzo frente a Alianza Lima, en Perú, en el debut xeneize en el grupo 8 de la Copa Libertadores, donde Nahitan Nández tampoco será de la partida, dado que debe cumplir tres fechas de suspensión por una pelea con los jugadores del Palmeiras en un partido de la Libertadores 2017, cuando jugaba para Peñarol.